Çifti i moshuar nga Gaza që humbi 5 fëmijë në sulmet izraelite kujdeset për 36 nipërit dhe mbesat

Në lagjen Shuja’iyya në qytetin lindor të Gazës, Rida dhe Hamid Aleva kujdesen për 36 nipër e mbesa nga fëmijët e tyre që u vranë në sulmet izraelite.
Ushtria izraelite la mijëra fëmijë jetimë gjatë gjenocidit dyvjeçar që kreu në Rripin e Gazës.
Familja Aleva humbi fëmijët e tyre në këto sulme në vitet e fundit të jetës së tyre. Këtë herë, ata u përballën me shkatërrim dhe privim të madh. Familja Aleva humbi djalin e tyre të madh në sulm ndërsa po vizitonin Spitalin Baptist Al-Ahli.
– Përjetuan dhimbje pas dhimbjeje
Në ditën e fundit të ngushëllimeve për djalin e tyre, familja u sulmua përsëri nga ushtria izraelite, ndërsa një grup i madh fëmijësh, nipërish e mbesash dhe të afërmish ishin në tendë.
Katër fëmijë të tjerë u vranë në sulm dhe afërsisht 12 nga nipërit e mbesat u plagosën. Gjyshja Rida u plagos gjithashtu në sulm dhe kaloi një javë në spital, por u detyrua të largohej sepse duhej të kujdesej për nipërit dhe mbesat e saj.
Vuajtjet e familjes nuk mbaruan me humbjen e fëmijëve të tyre dhe barrën e nipërve e mbesave të tyre. Për shkak të kërcënimeve për evakuim të ushtrisë izraelite para armëpushimit, familja Aleva u detyrua të largohej nga Shuja’iyya për në Nusairat.
Meqenëse gjyshi Hamid ishte i sëmurë, përgjegjësia ra mbi gjyshen Rida. Gruaja e moshuar, së bashku me 36 nipërit e mbesat dhe burrin e saj, ecën me orë të tëra deri në Nusayrat. Megjithatë, familja arriti të qëndronte në Nusairat vetëm për një javë para se të kthehej në Shuja’iyya.
Ajo nuk mundi as të duronte dhimbjen e fëmijëve të saj.
“Isha një nënë që kishte humbur fëmijët e saj, por nuk kisha as mundësi të vajtoja. Më lanë të kujdesem për këta jetimë. Gjetja e ujit më mbeti mua. 36 fëmijë kishin nevojë për pastrim, ushqim dhe uji ishte nevoja e tyre më themelore”, thotë për Anadolu, gjyshja Rida.
“Mora nipërit e mbesat e mia më të mëdha me vete dhe filluam të kërkonim ujë në vende të largëta dhe në mensa për të varfrit. Njëherë, gjetëm një mensë për të varfrit. Blemë dy tasa me supë me thjerrëza. Nuk kishte bukë, kështu që ua ndava fëmijëve, nga dy lugë secilit”, thotë ajo.
– Rida gatuan ushqime “imagjinare” për fëmijët
Duke shpjeguar se ka shumë vështirësi në ushqyerjen dhe kujdesin për fëmijët e saj, gjyshja tha: “Gatuaj ushqime imagjinare për fëmijët. Vendos ujë në një tenxhere dhe e ziej. Vazhdoj ta ziej ujin derisa fëmijët të bien në gjumë. Është e lehtë t’i qetësosh fëmijët më të mëdhenj, por më të vegjlit nuk ndalen kur kanë uri”.
“Ata zgjohen në mëngjes dhe pyesin për ushqimin që kanë pritur në mbrëmje, por bien në gjumë duke pritur. U them se diçka ra brenda gjatë natës dhe i qetësoj. Kur kërkojnë ushqim, zemërohem dhe u bërtas. Pastaj thonë: ‘Gjyshe, mos bërtit, jemi të ngopur'”, thotë ajo.
– Ai u ndje i paralizuar pasi fëmijët e tij u vranë
Gjyshi Hamid, i cili vuan nga hernia, osteoartrit në gjunjë dhe sëmundje të zemrës, tha se vuajti shumë pasi humbi pesë fëmijët e tij, duke thënë: “Ata ishin mbështetja ime. Pas tyre, u ndjeva i paralizuar”.
Hamidi shpjegoi se ata u zhvendosën disa herë gjatë sulmeve dhe për shkak se ishin një familje e madhe, shpenzuan shumë para gjatë migrimeve të tyre. Ai shtoi se u është dashur të marrin hua para për të gjitha këto shpenzime dhe borxhet ishin grumbulluar.