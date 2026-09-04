Cilat janë shenjat që po plakeni, disa ndryshime fillojnë shumë më herët nga sa mendoni

Ka disa ndryshime që ndodhin më shpesh me kalimin e moshës, duke përfshirë cilësi më të dobët të gjumit dhe rikuperim më të ngadaltë pas ushtrimeve.
Doktori Babak Ashrafi i thotë Metro-s se shenjat më delikate të plakjes përfshijnë zgjimin më shpesh gjatë natës, zgjimin më herët dhe rënien në gjumë më të vështirë. Ai shpjegon se fazat e gjumit ndryshojnë me moshën dhe sekretimi i hormoneve si melatonina dhe kortizoli zvogëlohet, por paralajmëron se ankesat e vazhdueshme nuk duhet t’i atribuohen automatikisht moshës.
Një rënie e libidos mund të lidhet edhe me ndryshimet hormonale. Tek burrat, testosteroni bie gradualisht, ndërsa tek gratë, estrogjeni dhe testosteroni bien ndjeshëm gjatë perimenopauzës dhe menopauzës. Megjithatë, stresi, mungesa e gjumit, ilaçet ose probleme të tjera shëndetësore mund të jenë gjithashtu përgjegjëse. Mosfunksionimi erektil është gjithashtu më i zakonshëm tek burrat ndërsa plaken.
“Vështirësitë e herëpashershme në arritjen ose mbajtjen e një ereksioni janë të zakonshme, por nëse ndodhin rregullisht, ia vlen të kërkoni ndihmë mjekësore”, thotë ai. Ai shton se mosfunksionimi erektil mund të shoqërohet me rritje të presionit të gjakut, kolesterolit, diabetit dhe rrezik më të gjerë kardiovaskular.
Ndër ndryshimet e rëndësishme janë një rritje graduale e tensionit të gjakut dhe ndryshimet në nivelet e kolesterolit, shpesh pa simptoma të qarta. Kjo është arsyeja pse ai këshillon kontrolle të rregullta, sepse zbulimi i hershëm jep një mundësi për të ndryshuar zakonet e jetesës dhe ndoshta për të trajtuar para pasojave më serioze.
Ai gjithashtu paralajmëron se bëhet më e vështirë të mbahet e njëjta peshë trupore ndërsa plakemi për shkak të humbjes së masës muskulore, veçanërisht tek njerëzit me një mënyrë jetese sedentare. Rimëkëmbja nga ushtrimet mund të zgjasë më shumë, por Ashrafi thekson:
“Aktiviteti i rregullt fizik është një nga gjërat më të mira që mund të bëni për të mbështetur plakjen e shëndetshme.”
Ai përmend një dietë të ekuilibruar, gjumë cilësor, mospirjen e duhanit, konsumimin e moderuar të alkoolit dhe ekzaminimet e rregullta mjekësore si zakone kryesore.