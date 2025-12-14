Cilësia e ajrit në New Delhi përkeqësohet në një nivel të ri të rëndë, autoritetet indiane punojnë për të frenuar smogun

Cilësia e ajrit në kryeqytetin indian New Delhi është përkeqësuar në një nivel të ri të rëndë, ndërsa autoritetet morën masa kundër ndotjes për të frenuar smogun dhe u bënë thirrje njerëzve veçanërisht të prekshëm të qëndrojnë brenda, transmeton Anadolu.
Të dhënat e Bordit Qendror të Kontrollit të Ndotjes treguan se indeksi i cilësisë së ajrit në New Delhi arriti një vlerë të rëndë prej 491 nga 500 mëngjesin e sotëm, nga leximi i mbrëmjes së djeshme prej 441.
Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Ndryshimeve Klimatike e Indisë njoftoi se Komisioni për Menaxhimin e Cilësisë së Ajrit lëshoi fazën IV, respektivisht nivelin më të lartë të Planit të Veprimit të Përgjigjes për shkak të ndotjes së rëndë.
Plani i veprimit kufizoi hyrjen e kamionëve të vjetër me naftë, ndaloi aktivitetet e ndërtimit, duke përfshirë projektet publike, si dhe zbatoi shkollimin hibrid.
Autoritetet këshilluan banorët të qëndrojnë brenda, veçanërisht fëmijët dhe individët me probleme të frymëmarrjes ose të zemrës, si dhe të mbanin maska nëse u duhet të dalin jashtë.
Komisioni tha se përkeqësimi i cilësisë së ajrit është shkaktuar nga lagështia e lartë dhe një ndryshim në drejtimin e erës, gjë që pengon shpërndarjen e ndotësve dhe kontribuon në formimin e smogut.