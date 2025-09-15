Cilësohen si frutat më të mira të stinës, por a u lejohet diabetikëve të hanë rrush dhe fiq?

Rrushi dhe fiqtë po hyjnë në stinë dhe së shpejti, ditë pas dite do t’i gjejmë më lehtë dhe me bollëk, qofshin në qytet apo në fshat.
Ushqimet e pasura, me përbërës të rëndësishëm për trupin, nuk duhet të mungojnë në dietën tonë të përditshme, për sa kohë që nuk konsumohen në sasi të pakontrolluara dhe kombinohen me ushqime të tjera, të pasura me yndyrna dhe proteina.
A privohen diabetikët?
Rekomandimi që diabetikët të mos konsumojnë fruta ose, nga kategoria kryesore e frutave, të konsumojnë vetëm mollë të tharta, është i vjetër dhe i tejkaluar. Përkundrazi, diabetikëve u rekomandohet të konsumojnë fruta dhe perime të cilat, përveç karbohidrateve, përmbajnë edhe fibra të cilat, nga ana tjetër, ndihmojnë në rregullimin e sheqerit në gjak.
Çelësi i konsumit të tyre është sasia dhe kombinimi me ushqime të tjera. Për shembull, një diabetik i tipit 1 që merr insulinë duhet të stërvitet në mënyrë që duke konsumuar fruta në një sasi specifike, të marrë edhe njësitë përkatëse të insulinës.
Një diabetik i tipit 2 duhet të kombinojë frutat me ushqime që përmbajnë yndyrë ose proteina në mënyrë që të shmangë rritjet e papritura të sheqerit. Kështu, është mirë të kombinohen rrushi dhe fiqtë, për shembull, me djathë ose arra.
Sasia dhe kombinimi me proteinat dhe yndyrnat
Një pjesë e karbohidratit sillet si fibër dhe quhet “niseshte rezistente”, domethënë nuk zbërthehet si “sheqer frutash”. Kalon nëpër zorrët tona i patretshëm, duke i dhënë jetë mikrobiomës sonë të zorrëve, domethënë është një prebiotik.
Prandaj, mund të hamë çdo frut që duam, për sa kohë që sasia është e mjaftueshme për t’u futur në një filxhan çaji ose aq e madhe sa grushti ynë.
Domethënë, rreth 20 rrush të thatë ose rreth 15 luleshtrydhe. Prandaj, për fiqtë, lejohen deri në 2 deri në 3 fiq, varësisht nga madhësia.
Ne gjithmonë ndjekim rregullin “fruta + proteina + yndyrë” dhe zgjedhim fruta paksa të paëmbëlsuara, sepse ato kanë një Indeks Glicemik më të ulët.