Civilët në Jemen po vazhdojnë të vuajnë pasojat më të rënda të luftës, ndërsa Huthit dhe forcat e udhëhequra nga Arabia Saudite përpiqen të fitojnë epërsi në konfliktin që vazhdon prej vitesh.
Adam Baron, studiues në institutin “New America”, tha për Al Jazeera se ruajtja e iniciativës është shumë e rëndësishme në çdo konflikt, ndërsa në Jemen kjo është edhe më e theksuar.
Sipas tij, të dyja palët po përpiqen të tregojnë se mund ta marrin iniciativën dhe se konflikti nuk do të mbetet i ngrirë.
Ndërkohë, civilët jemenas vazhdojnë të gjenden në mes të luftimeve dhe të përballen me pasojat e luftës. /mesazhi