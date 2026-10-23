Çmimet e naftës rriten për shkak të tensioneve në Ngushticën e Hormuzit dhe rreziqeve për furnizimin nga Libia

Çmimet e naftës vijuan të rriten të premten, pasi përshkallëzimi i tensioneve lidhur me kalimin e anijeve në Ngushticën e Hormuzit dhe shqetësimet për ndërprerje të mundshme të prodhimit të naftës në Libi shtuan rreziqet për furnizimin global, raporton Anadolu.
Kontratat e së ardhmes për naftën bruto Brent, standardi ndërkombëtar, me dorëzim në dhjetor, u rritën me 1,2 për qind, në 114,57 dollarë për fuçi, në orën 09:33 sipas orës lokale, krahasuar me mbylljen e mëparshme prej 113,17 dollarësh.
Kontratat e së ardhmes për naftën bruto West Texas Intermediate (WTI), standardi amerikan, me dorëzim në dhjetor, u rritën me 1,4 për qind, në 100,89 dollarë për fuçi, nga 99,47 dollarë në mbylljen e mëparshme.
Forcat detare të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) paralajmëruan se konflikti mund të përhapet edhe në bazat ushtarake amerikane në rajon, nëse Washingtoni vazhdon të inkurajojë anijet të kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit duke përdorur rrugë që Teherani i cilëson si “të paligjshme”.
IRGC-ja tha se rrugët në fjalë ishin të minuara, duke argumentuar se nxitja e anijeve për t’i përdorur ato shtonte rrezikun e aksidenteve detare.
Në një deklaratë të mëparshme, IRGC-ja tha se katër anije që transferonin ngarkesa nafte nga njëra anije te tjetra në pjesën veriore të Gjirit Persik ishin goditur, ndërsa tri anije kishin marrë flakë pasi kishin goditur mina detare në perëndim të Ngushticës së Hormuzit.
Shqetësimet në rritje për sigurinë e cisternave të naftës në rajon, së bashku me mundësinë e përshkallëzimit të armiqësive, kanë forcuar pritshmëritë për ndërprerje të mëtejshme të transportit global të naftës, duke mbështetur rritjen e çmimeve.
– Mbyllja e valvulës së një tubacioni në Libi shton rrezikun e ndërprerjes së furnizimit me naftë
Ndërkohë, një ndërhyrje ndaj një tubacioni nafte në Libi ka shtuar shqetësimet për furnizimin.
Një grup personash të paautorizuar mbylli një valvul izoluese në një tubacion të naftës bruto pranë rafinerisë së Zawiyas në Libi, njoftoi Korporata Kombëtare e Naftës e vendit (NOC) në një deklaratë të publikuar të enjten.
Sipas NOC-së, personat hynë në një stacion pritjeje të naftës bruto, të operuar nga Kompania e Naftës së Gjirit Arabik (AGOCO), pranë rafinerisë dhe mbyllën një valvul në një tubacion me diametër 18 inç.
Tubacioni transporton naftë bruto nga fushat Hamada dhe Tahara të AGOCO-s drejt rafinerisë së Zawiyas.
NOC-ja tha se valvula u mbyll pa koordinim paraprak ose miratim nga autoritetet përkatëse teknike dhe operacionale.
Korporata paralajmëroi se mbyllja për një periudhë të zgjatur mund të detyrojë ndërprerjen e prodhimit, të pengojë operacionet dhe të ulë të ardhurat kombëtare nga nafta.
– Trump ndërmerr hapa për të rritur kapacitetet e naftës në SHBA
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka akuzuar gjithashtu Iranin se po përpiqet të rrisë çmimet e naftës përpara zgjedhjeve të mesit të mandatit, të planifikuara për 3 nëntor, duke nënvizuar tensionet e vazhdueshme mes Washingtonit dhe Teheranit.
Ndërkohë, të enjten, Trump shpalli prodhimin e naftës, rafinimin dhe aktivitetet përkatëse si thelbësore për mbrojtjen kombëtare, një masë që mund të mundësojë financim federal për projektet e karburanteve fosile.
Në një memorandum presidencial, Trump iu referua nenit 303 të Ligjit për Prodhimin e Mbrojtjes, të miratuar gjatë Luftës së Ftohtë, duke i mundësuar qeverisë të ofrojë mbështetje financiare për prodhimin e naftës, tubacionet, magazinimin dhe terminalet detare.