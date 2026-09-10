Çmimi i naftës Brent kalon 105 dollarë për fuçi ndërsa konflikti SHBA-Iran nxit shqetësime për furnizimin

Nafta e papërpunuar Brent u rrit sot mbi 105 dollarë për fuçi ndërsa konflikti në rritje SHBA-Iran rriti shqetësimet për ndërprerjet e zgjatura në furnizimet globale me energji, transmeton Anadolu.
Referenca ndërkombëtare u rrit me 4 për qind në 105.24 dollarë për fuçi, duke arritur nivelet e fundit të para në maj. Ndërsa referenca amerikane West Texas Intermediate (WTI) u rrit me 4.4 për qind në 100.27 dollarë për fuçi, duke tejkaluar pragun prej 100 dollarësh për herë të parë që nga maji.
Fitimet erdhën ndërsa konflikti SHBA-Iran hyri në muajin e shtatë, me sulme intensifikuese ndaj anijeve që rritën frikën për ndërprerje të mëtejshme të rrjedhave të naftës nga Lindja e Mesme.
Ndërkohë, këshilltarët e lartë të Shtëpisë së Bardhë kanë diskutuar privatisht me presidentin e SHBA-së, Donald Trump, mundësinë që konflikti të vazhdojë përgjatë pjesës së mbetur të mandatit të tij, sipas një raporti të “Wall Street Journal” që citon zyrtarë amerikanë.
Raporti erdhi pasi Trumpi tha të mërkurën se lufta do të “mbaronte menjëherë” pas zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit. “Mendoj se lufta do të përfundojë menjëherë pas zgjedhjeve sepse ata nuk mund të rezistojnë më”, u tha Trump gazetarëve.
Rreziqet gjeopolitike në rritje kanë përmbysur një pjesë të rënies së ndjeshme të regjistruar në tregjet e naftës në fillim të këtij viti. WTI ka rikuperuar humbjet e regjistruara në fillim të qershorit dhe korrikut ndërsa Brent po tregtohet shumë mbi nivelet e fillimit të qershorit.