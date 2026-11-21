Byroja Federale e Hetimeve (FBI) po heton një ndërhyrje të dyshuar në Qendrën Kombëtare të Informacionit për Krimet, një bazë të dhënash në nivel kombëtar që përdoret për shkëmbimin e informacioneve mbi urdhërarrestet dhe verifikimet e së kaluarës mes organeve federale, shtetërore dhe lokale të zbatimit të ligjit, raportoi CNN të premten vonë, transmeton Anadolu.
Duke cituar dy persona të informuar për hetimin, CNN raportoi se hakerët dyshohet se kanë depërtuar në sistem ditët e fundit. FBI-ja nuk e ka komentuar incidentin, i cili përbën ndërhyrjen e dytë të këtij lloji në muajt e fundit.
Sipas CNN-it, pasi zyrtarët u informuan për incidentin, drejtori i FBI-së, Kash Patel, doli të enjten në televizionin Fox News për të promovuar punën e agjencisë në fushën e sigurisë kibernetike, duke e paraqitur si operacion në zhvillim një operacion që ishte përfunduar disa muaj më parë.
“Ne po qëndrojmë një hap përpara dhe po kompensojmë kohën e humbur”, tha ai.
Zbulimi vjen pas një serie ndërprerjesh që kanë prekur bankat, Agjencinë e Sigurisë Kombëtare dhe kontrollin e trafikut ajror, ndërsa qeveria po përpiqet të sigurojë publikun për sigurinë kibernetike.
Në shtator, një grup i quajtur ShinyHunters vodhi të dhënat e punonjësve nga një faqe interneti e FBI-së për vende pune.