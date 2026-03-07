CNN zbulon SHIFRAT: Në Irak lufta kushtoi 3 trilionë dollarë! Ja sa i kushton SHBA-vë një ditë e vetme lufte me Iranin?

Ditë pas fillimit të luftës me Iranin dhe pa një fund të qartë në horizont, kanë lindur pyetje rreth asaj se sa do t’u kushtojë Operacioni “Epik Fury” taksapaguesve amerikanë.
Pentagoni nuk ka ndarë një vlerësim dhe ende nuk i ka kërkuar Kongresit një projektligj shtesë për shpenzimet për operacionin.
“Kjo është e paparashikueshme dhe kështu nuk do ta dimë koston e saj derisa të mbarojë”, tha Lindsay Koshgarian, drejtoreshë e programit të Projektit të Prioriteteve Kombëtare në Institutin e Studimeve të Politikave, e cila tha se konflikti “nuk është i nevojshëm” dhe po i heq dorë politikave të tjera që mund ta “bëjnë jetën më të përballueshme për amerikanët”.
“Kostoja e luftës në Irak përfundoi në pothuajse 3 trilionë dollarë”, tha Koshgarian. “Pra, kjo luftë mund të jetë astronomike.”
CNN ka folur me grupe ekspertësh mbi shpenzimet qeveritare. Ja një përmbledhje e asaj që ata thanë:
Më shumë se 890 milionë dollarë në ditë
Lufta po kushton rreth 891.4 milionë dollarë në ditë, sipas një grupi ekspertësh me seli në Uashington, DC, i cili analizoi informacionin që Pentagoni ka ndarë në lidhje me objektivat që ka goditur dhe asetet e përfshira në operacion.
Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare parashikon që kostoja do të ulet ndërsa SHBA-të kalojnë në “municione më pak të kushtueshme” dhe ndërsa numri i dronëve dhe raketave të lëshuara nga Irani do të bjerë.
“Megjithatë, kostot e ardhshme do të varen kryesisht nga intensiteti i operacioneve dhe efektiviteti i hakmarrjes iraniane”, shtoi CSIS në raportin e saj.
Faktorët më të mëdhenj të kostos
Operacionet ajrore, detare dhe tokësore do të jenë shpenzimet më të mëdha, sipas analizës së CSIS.
Operacionet ajrore pritet të kushtojnë 30 milionë dollarë në ditë, dhe çmimi për operacionet detare ditore është rreth 15 milionë dollarë. Ndërkohë, operacionet tokësore do të kushtojnë 1.6 milionë dollarë çdo ditë.
Këto janë kostot ditore të aseteve më të shtrenjta:
Cisternë dhe ngarkesë: 9 milionë dollarë
Krahu ajror i transportuesit: 5 milionë dollarë
Luftëtar jo i fshehtë: 5 milionë dollarë
Luftëtar i fshehtë: 5 milionë dollarë
Asetet detare:
Aeroplanmbajtës: 6 milionë dollarë
Shkatërrues: 5 milionë dollarë
Asetet tokësore:
Brigada e Artilerisë: 1 milion dollarë
Batalioni i Gardës Kombëtare: më pak se 1 milion dollarë.