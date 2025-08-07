Është portokalli, e ëmbël, vendase në Amerikën e Jugut. Është patate dhe nuk është, në kuptimin që nuk i përket të njëjtës specie si zhardhokët tradicionalë. Ka më pak niseshte, shumë më tepër beta-karoten dhe, pas zierjes, një indeks glicemik më të ulët. Emri i saj shkencor është Ipomoea batatas dhe është pjesë e Convolvulaceae, një familje e ndryshme nga ajo e patates së verdhë (Solanaceae).
Beta-karoten
Përhapja e saj e gjerë i ka shtyrë studiuesit të studiojnë vetitë ushqyese të kësaj rrënje tuberoze. Që në vitin 2007, një përmbledhje e studimeve kishte promovuar patatet e ëmbla për pasurinë e tyre në vitamina dhe minerale. Nga ana tjetër, një patate e ëmbël mesatare përmban më shumë se 100% të sasisë së rekomanduar ditore të vitaminës A, e dobishme për sistemin imunitar, lëkurën, shikimin dhe kockat. Ajo e ofron atë në formën e beta-karotenit, i cili e ngjyros tulin portokalli. Shtohen nivele të larta të bakrit dhe manganit , të cilat trupi i përdor për të prodhuar substanca me veti antioksiduese.
Fibrat
Patatet janë të ëmbla, por kjo nuk është asgjë dramatike për figurën. Përmbajtja e sheqerit, rreth nëntë gramë në një patate të mesme, përfaqëson një të katërtën e asaj që mund të gjeni në një pije në kanaçe. Ky nuk është i vetmi ndryshim: ndërsa sheqernat në pije hyjnë menjëherë në qarkullimin e gjakut, te perimet përthithja, gjatë tretjes, ngadalësohet nga prania e fibrave (rreth katër gramë për zhardhok, të bollshme).
Kalium
Patatet e ëmbla janë një burim i mirë kaliumi, një elektrolit që humbet nëpërmjet djersës kur ushtroheni ose djersiteni. I shoqëruar me natriumin, minerali rregullon rrahjet e zemrës dhe mekanizma të tjerë që janë thelbësorë për jetën, përfshirë presionin e gjakut. Megjithatë, italianët konsumojnë shumë më pak se sa duhet, sipas të dhënave nga Istituto Superiore di Sanità. Një rritje e kaliumit në dietë, së bashku me një ulje të kripës, shoqërohet me një ulje të hipertensionit dhe një incidencë më të ulët të goditjes në tru.