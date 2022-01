Covid-19 dëme të konsiderueshme ekonomike në Gjermani

Pandemia e koronavirusit ka shkaktuar dëme të mëdha ekonomike në dy vitet e fundit në Gjermani.

Instituti për Ekonominë Gjermane (IW) në Këln arrin në përfundimin se humbja e vlerës së shtuar është rreth 350 miliardë euro (400 miliardë dollarë).

Një pjesë e madhe e kësaj është për shkak të humbjeve në konsumin privat, ndër të tjera për shkak të masave të bllokimit.

”Edhe nëse PBB-ja do të kthehej në nivelin e parakrizës deri në fund të vitit 2022, do të kishte ende një hendek të madh në prodhimin ekonomik në krahasim me atë nëse nuk do të kishte ndodhur pandemia”, sipas një raporti të IW-së.

“Vetëm me një rritje të fortë ekonomike në vitet e ardhshme, boshllëqet në vlerën e shtuar dhe të ardhurat që rezultojnë nga pandemia mund të mbyllen pak nga pak”, theksohet në raport.

Qeveria federale pret rritje më të dobët ekonomike në Gjermani këtë vit.

Qeveria tani pret ende një rritje të PBB-së prej 3,6 për qind.

Në vjeshtë, qeveria e mëparshme kishte supozuar ende një rritje prej 4,1 për qind këtë vit.

Në vitin 2021, ekonomia gjermane u rrit me 2,7 për qind pas rënies në vitin 2020.

Megjithatë, rritja e PBB-së e raportuar nga Zyra Federale e Statistikave në bazë të shifrave fillestare ishte më e ulët se sa pritej. /