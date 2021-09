COVID/ Çfarë ndryshon në psikologjinë e atyre që vaksinohen – Tre rreziqe të shëndetit mendor që zvogëlohen

Një ekip studiuesish nga Universiteti i Karolinës së Jugut gjetën dëshmi se njerëzit që vaksinohen kundër koronavirusit përjetojnë më pak stres dhe janë vërejtur përmirësime në shëndetin e tyre mendor.

Ekipi shkroi një punim në të cilin ata përshkruan përpjekjet e tyre njëvjeçare kërkimore

Gjetjet u botuan në PLOS ONE .

Shkencëtarët kishin marrë pjesë në një studim afatgjatë të Universitetit që shikoi efektet e pandemisë në shëndetin mendor.

Pjesa fillestare e punës përfshinte më shumë se 8,000 pyetësorëve për njerëzit në të gjithë Shtetet e Bashkuara, që përmbanin pyetje që synonin të vlerësonin se si pandemia kishte ndikuar në shëndetin mendor të njerëzve në përgjithësi.

Të dhënat tregojnë se shumica e njerëzve të anketuar përjetuan një shkallë ankthi dhe depresioni si rezultat i pandemisë .

Studiuesit vazhduan të dërgojnë pyetësorë për të njëjtët njerëz çdo dy javë si një mënyrë për të matur ndryshimet në shëndetin mendor ndërsa pandemia përparonte.

Në pyetësorin e fundit, pjesëmarrësit u pyetën për efektet në shëndetin e tyre mendor pasi ishin vaksinuar për COVID-19.

Studiuesit zbuluan se pjesëmarrësit e studimit përjetuan një reduktim prej 15% në shanset për t’u ndjerë në depresion të rëndë pas vaksinimit dhe një reduktim 4% në shanset për t’u ndjerë në depresion të lehtë.

Ata gjithashtu vlerësojnë se bazuar në të dhënat e tyre ekziston mundësia që një milion njerëz të kenë përjetuar një reduktim të shqetësimit mendor pasi janë vaksinuar.

Për më tepër, ekspertët thonë se të dhënat sugjerojnë se vaksinimi kundër COVID -19 ofron më shumë sesa mbrojtjen e njerëzve nga infeksioni – pasi zvogëlon ndjeshëm frikën dhe ankthin që njerëzit ndiejnë për mundësinë e infektimit me koronavirus.

Ata gjithashtu sugjerojnë se mund të ketë më shumë, pasi shkencëtarët nuk i pyetën pjesëmarrësit për zvogëlimin që mund të kenë vërejtur në stres dhe ankth pasi vaksinuan të dashurit e tyre.

Së fundi, ata theksojnë se në përgjithësi puna është ende në progres dhe se do të dërgohen më shumë pyetësorë në mënyrë që të përcaktohet se si ndihen njerëzit në lidhje me perspektivën e infektimit me mutacionet e virusit dhe si mund të ndihen ata pas marrjes së dozës përforcuese, të tretë.