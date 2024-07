Ministri i Punëve të Brendshme, Ivica Daçiq, ka konfirmuar se janë arrestuar dy persona, si të dyshuar për ndihmë të të dyshuarit për vrasjen e policit serb.

Ai ka bërë të ditur se i arrestuar një 39 vjeçar me inicialet Z.R.. Bashkë me të është arrestuar edhe gruaja e tij me inicialet I.R.

Të arrestuarit dyshohen se kanë transportuar Faton Hajrizin nga Presheva për në Loznicë.