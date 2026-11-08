“Dana, të lutem pranoje punën!” – Trump i kërkon shefit të UFC-së të bëhet sekretar shtypi në Shtëpinë e Bardhë

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, i ka kërkuar shefit së Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, të jetë sekretar shtypi i Shtëpisë së Bardhë.
“Dana do të jetë një Sekretare Shtypi si askush tjetër. Dana, të lutem pranoje punën!”, shkroi Presidenti Trump në një postim në Truth Social.
Nuk është e qartë nëse oferta publike e Presidentit amerikan është e vërtetë. Vendi i lirë për sekretar të shtypit të Shtëpisë së Bardhë ka qenë i hapur që nga mesi i tetorit, kur Katie Zacharia u largua vetëm pak ditë pas detyrës.
Menjëherë pas postimit të Trump, White postoi një fotografi në Instagram, ku shihet duke qëndruar pas një podiumi të Shtëpisë së Bardhë me mbishkrimin “Vazhdojmë në kapitullin tjetër”.
Marrëdhënia e Trump dhe White daton që nga viti 2001, kur Trump lejoi që UFC të organizonte UFC 30 në Trump Taj Mahal në Atlantic City, New Jersey.
Miqësia midis Trump dhe White vazhdoi në karrierën politike të Trump. White foli në Konventën Kombëtare Republikane të vitit 2016, dhuroi 1 milion dollarë për super PAC-in e America First Action në vitin 2020 dhe foli në Mar-a-Lago natën e zgjedhjeve në vitin 2024.
Shfaqja e parë publike e Trump jashtë Mar-a-Lago pasi fitoi mandatin e tij të dytë presidencial ishte në UFC 309 në Madison Square Garden, dhe ai është shfaqur në shumë evente të UFC-së gjatë mandatit të tij të dytë.
REAGIMI I TRUMP:
Jam i kënaqur të njoftoj se të madhit Dana White, një luftëtar dhe kampion i vërtetë, i është ofruar posti i Sekretarit të Shtypit të Shteteve të Bashkuara. I kam kërkuar që të marrë me vete edhe disa ndihmës, edhe pse disa prej tyre nuk janë nga vendi ynë: Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes dhe Kayla Harris. Ne kemi nevojë për këta njerëz që të na mbrojnë përballë së Majtës së Çmendur. Dana do të jetë një Sekretar Shtypi si askush tjetër para tij. Dana, të lutem, pranoje këtë detyrë!