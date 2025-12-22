Danimarka do të thërrasë ambasadorin e SHBA-së pasi Trump emëroi të dërguarin special për Grenlandën

Ministri i Jashtëm danez, Lars Lokke Rasmussen tha sot se do të thërrasë ambasadorin amerikan për shpjegime pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump emëroi të dërguar special për Grenlandën, një territor autonom i Danimarkës, transmeton Anadolu.
Danimarka do të thërrasë Kenneth A. Howery, ambasadorin amerikan në Kopenhagë, për shpjegime pasi Trump emëroi Jeff Landry, guvernatorin e shtetit amerikan të Luizianës si të dërguar special të Washingtonit në Grenlandë, raportoi DR News.
“Është plotësisht e papranueshme. Kjo është arsyeja pse kam vendosur në konsultim me kolegët tanë të Grenlandës që do të thërrasim ambasadorin amerikan për bisedime në Ministrinë e Punëve të Jashtme”, tha Rasmussen për transmetuesin kombëtar danez.
Rasmussen tha se Danimarka kërkon shpjegim për të kuptuar pse SHBA-ja emëroi të dërguar special në Grenlandë, kur ka ambasador në Danimarkë.
Trump e riktheu interesin e tij për Grenlandën pas rizgjedhjes së tij si president i SHBA-së për shkak të vendndodhjes së saj strategjike dhe burimeve të mëdha minerale. Ai më parë e përshkroi posedimin e Grenlandës si një “domosdoshmëri absolute” për sigurinë ekonomike të SHBA-së, duke e krahasuar blerjen me një “marrëveshje të madhe pasurish të paluajtshme”.
Megjithatë, as Danimarka dhe as Grenlanda nuk janë të gatshme të japin “dritën e gjelbër” pronësisë amerikane të ishullit, siç është shprehur vazhdimisht në përgjigje të propozimeve të Trumpit.
Grenlanda, ish-koloni daneze, arriti të marrë kontrollin vendas në vitin 1979 dhe mbetet territor i Danimarkës.
Në vitin 2008, Grenlanda mbajti referendum ku 75.5 për qind e votuesve miratuan Aktin e Vetëqeverisjes, i cili hyri në fuqi më 21 qershor 2009, duke i dhënë Grenlandës autonomi më të madhe brenda Mbretërisë së Danimarkës, duke ruajtur njëkohësisht kontrollin danez mbi politikën e jashtme, mbrojtjen dhe sigurinë.