Danimarka mund të përballet me stuhi të forta detare çdo 3 vjet nëse dështojnë qëllimet klimatike

Sipas të dhënave nga Instituti Meteorologjik Danez (DMI), Danimarka mund të përballet me valë të forta stuhish çdo tre vjet nëse bota nuk arrin të përmbushë objektivat klimatike, transmeton Anadolu.
Sipas transmetuesit TR, valët e stuhive si ajo që goditën Danimarkën në tetor të vitit 2023, të përshkruara si “ngjarje 100-vjeçare” mund të ndodhin çdo tre vjet brenda 50 viteve të ardhshme nëse bota vazhdon në rrugën e parashikuar për një rritje globale të temperaturës prej 2.8 gradë Celsius.
Sipas DMS-së, nëse arrihet qëllimi i Marrëveshjes së Parisit për kufizimin e rritjes së temperaturës në 1.5 gradë Celsius, numri i valëve të forta të stuhive në Danimarkë mund të ulet në çdo gjashtë vjet.
“Me Marrëveshjen e Parisit, do të shohim rritje të valëve të stuhive. Por, kjo është diçka që në përgjithësi mund ta trajtojmë me masa të ndryshme”, tha Jens Hesselbjerg Christensen, profesor i akullit, klimës dhe gjeofizikës në Institutin “Niels Bohr”.
Të dhënat e DMI-së zbuluan se Danimarka mund të ketë më shumë valë të nxehti nëse bota qëndron në kursin e saj aktual, me 5 ditë me valë të nxehti në vit deri në fund të këtij shekulli.
Në të njëjtën kohë, numri i ditëve me ngricë parashikohet të ulet. Një rritje e temperaturës prej 1.5 gradë Celsius do të rezultonte në 13 ditë më pak me ngricë në vit, 2.5 gradë Celsius në 21 ditë më pak me ngricë dhe 4 gradë Celsius në 34 ditë më pak me ngricë.
“Ka baktere në pemë që janë të rrezikshme për to. Ato vriten nga ngrica. Pra, kur nuk kemi më ngricë, pemët sfidohen në një mënyrë tjetër”, shpjegoi Christensen.
Në Raportin e 16-të për Hendekun e Emetimeve, UNEP tha se nëse të gjitha planet aktuale kombëtare për klimën zbatohen plotësisht, temperaturat globale parashikohet të rriten midis 2.3 gradë Celsius dhe 2.5 gradë Celsius deri në fund të shekullit. Bazuar në politikat ekzistuese, rritja vlerësohet në rreth 2.8 gradë Celsius.