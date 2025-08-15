Danimarkë, 1 i vdekur dhe disa të plagosur pasi treni i pasagjerëve del nga shinat

Të paktën një person ka humbur jetën dhe disa të tjerë janë plagosur pasi një tren pasagjerësh i operuar nga Hekurudhat Shtetërore të Danimarkës (DSB) doli nga shinat në Jutlandën Jugore pasi u përplas me një automjet bujqësor, transmeton Anadolu.
Treni IC3, që mbante rreth 95 persona, i nisur për në Sonderborg, doli nga shinat midis qyteteve Tinglev dhe Kliplev pasditen e sotme.
Policia e Jutlandës Jugore konfirmoi se një person humbi jetën në aksident dhe dy të tjerë u transportuan me helikopter nga vendi i ngjarjes me lëndime.
Autoritetet kanë nisur një hetim për të përcaktuar shkakun e përplasjes.
Policia nisi një operacion shpëtimi në shkallë të gjerë, me oficerë, ndihmës mjekësor dhe ekipe zjarrfikëse “të pranishme masivisht” në vendngjarje dhe përreth. Ata i kërkuan publikut të respektojë kordonet dhe të shmangë zonën.
Ndërkohë, raportohet se mbërriti një ambulancë nga Gjermania dhe se qentë dhe dronët morën pjesë në përpjekjet e kërkim-shpëtimit.
Shërbimet e trenit midis qyteteve Tinglev dhe Sonderborg janë pezulluar për pjesën tjetër të ditës.