Deklarimet e frikshme: reagime të ashpra ndaj një ithtari izraelit me kostum diplomatik

Ambasadori i SHBA-së në Tel Aviv u thotë arabëve se do të jenë skllevër të “Izraelit të Madh”
Deklaratat e ambasadorit të SHBA-së në Izrael, Mike Huckabee, në të cilat ai tha se nuk shihte asnjë pengesë që Izraeli të merrte nën kontroll të gjithë rajonin e Lindjes së Mesme, kanë shkaktuar reagime të ashpra nga vendet arabe.
Huckabee është autori i një thënieje famëkeqe që e ka përsëritur për vite me radhë: “Nuk ka diçka të tillë si një palestinez”, dhe ka propozuar publikisht që një shtet palestinez të krijohet diku tjetër, si Jordania ose pjesë të Sinait, duke besuar se “ka shumë vende arabe dhe islame, ndërsa ka vetëm një Izrael të vogël”.
Dhe vendet arabe dënuan deklaratat e tij, duke theksuar se Izraeli nuk ka sovranitet mbi territoret palestineze dhe arabe.
Organizata e Bashkëpunimit Islam dënoi ashpër deklaratën e Huckabee, duke theksuar se ajo kërcënon sigurinë dhe stabilitetin e të gjithë rajonit.
Organizata tha në një deklaratë se dënoi “deklaratat e rrezikshme dhe të papërgjegjshme” nga ambasadori i SHBA-së në Izrael, duke i quajtur ato një thirrje të papranueshme për zgjerimin e Izraelit, forcën pushtuese dhe marrjen e më shumë territoreve palestineze dhe arabe.
OBI theksoi se “këto deklarata bazohen në narrativa dhe pretendime historike dhe ideologjike të rreme dhe të papranueshme që shkelin sovranitetin e shteteve, normat diplomatike, parimet e së drejtës ndërkombëtare, rezolutat e Kombeve të Bashkuara dhe Kartën e saj”. OBI paralajmëroi se “ky diskurs ideologjik ekstremist do të nxisë ekstremizmin dhe do të inkurajojë pushtimin izraelit të vazhdojë veprimet e tij të paligjshme bazuar në zhvendosjen, vendbanimet dhe përpjekjen për aneksim të territorit të pushtuar palestinez”.
Nga ana e saj, Ministria e Jashtme egjiptiane theksoi në një deklaratë se “Izraeli nuk ka sovranitet mbi territorin e pushtuar palestinez ose territore të tjera arabe”.
Ministria e Jashtme shprehu refuzimin kategorik të çdo përpjekjeje për të aneksuar Bregun Perëndimor të pushtuar ose për ta ndarë atë nga Rripi i Gazës, si dhe refuzimin e zgjerimit të vendbanimeve në territorin e pushtuar palestinez.
Gjithashtu konfirmoi se deklaratat e Huckabee-s bien ndesh me vizionin e përcaktuar nga Presidenti i SHBA-së Donald Trump në planin e tij me njëzet pika për t’i dhënë fund luftës në Rripin e Gazës, si dhe konferencën e Këshillit të Paqes të mbajtur në Uashington të enjten.
Ministria e Jashtme Saudite tha se deklaratat e ambasadorit të SHBA-së në Izrael “shpërfillin marrëdhëniet e shkëlqyera midis vendeve të rajonit dhe Shteteve të Bashkuara“, duke paralajmëruar se “ky propozim ekstremist paralajmëron pasoja serioze dhe kërcënon sigurinë dhe paqen globale duke qenë armiqësor ndaj vendeve të rajonit dhe popujve të tyre dhe duke margjinalizuar themelet e rendit ndërkombëtar”.
Ministria Saudite shtoi se “Departamenti i Shtetit i SHBA-së duhet të sqarojë qëndrimin e tij mbi këtë propozim, i cili është refuzuar nga të gjitha vendet paqedashëse në botë”.
Autoriteti Palestinez i konsideron deklaratat e ambasadorit të SHBA-së “një thirrje të hapur për të sulmuar sovranitetin e shteteve”.
Ministria e Jashtme Palestineze paralajmëroi se deklarata të tilla “përbëjnë mbështetje për pushtimin për të vazhduar luftën e tij të shfarosjes dhe zhvendosjes dhe për të zbatuar planet e tij të aneksimit dhe zgjerimit racor kundër popullit palestinez”.
Lëvizja Hamas tha se deklaratat e ambasadorit amerikan “përfaqësojnë një shfaqje të qartë të mentalitetit kolonial mbi të cilin është themeluar lëvizja sioniste”.
Lëvizja shtoi në një njoftim për shtyp se deklaratat “zbulojnë shkallën e paragjykimit flagrant amerikan ndaj projekteve të dominimit dhe aneksimit, në shkelje të qartë të së drejtës ndërkombëtare dhe Kartës së Kombeve të Bashkuara, dhe në shpërfillje të sovranitetit të vendeve të rajonit dhe të drejtave të popujve të tyre”.
Ministria e Jashtme jordaneze i përshkroi deklaratat e Huckabee-s si “absurde dhe provokuese“, duke pohuar se ato “përbëjnë një shkelje të normave diplomatike, një shkelje të sovranitetit të vendeve të rajonit dhe një shkelje të qartë të së drejtës ndërkombëtare dhe Kartës së Kombeve të Bashkuara”.
Ajo theksoi se “përfundimi i pushtimit dhe krijimi i një shteti të pavarur palestinez në të gjithë territorin e pushtuar palestinez në bazë të një zgjidhjeje me dy shtete në përputhje me të drejtën ndërkombëtare është e vetmja rrugë për të arritur një paqe të drejtë dhe gjithëpërfshirëse”. /tesheshi