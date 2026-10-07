Delegacioni i Hamasit udhëton drejt Kajros për bisedime mbi dialogun kombëtar palestinez dhe pajtimin e fraksioneve

Grupi palestinez i rezistencës Hamas tha të mërkurën se një delegacion nga lëvizja udhëtoi drejt kryeqytetit egjiptian, Kajro, për të vazhduar diskutimet mbi përpjekjet për të kapërcyer dallimet midis fraksioneve palestineze, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Hamasi tha se delegacioni kryesohet nga Zaher Jabarin, udhëheqësi i lëvizjes në Bregun Perëndimor të pushtuar, dhe përfshin anëtarin e byrosë politike dhe kreun e Zyrës së Marrëdhënieve Kombëtare Husam Badran, si dhe anëtarin e byrosë politike me bazë në Gaza, Ghazi Hamad.
Lëvizja tha se vizita synon të zhvillojë takime me disa fraksione dhe forca politike palestineze si pjesë e “konsultimeve të vazhdueshme mbi iniciativat për dialogun kombëtar palestinez”.
Delegacioni do të diskutojë mënyrat për të “avancuar procesin e dialogut kombëtar, për të kapërcyer dallimet midis fraksioneve palestineze dhe për të adresuar çështjet që lidhen me fazën aktuale dhe zhvillimet në lidhje me kauzën palestineze”, shtoi ajo.
Deklarata nuk dha detaje të mëtejshme rreth vizitës.
Tre vjet pas fillimit të gjenocidit të Izraelit në Rripin e Gazës, Izraeli vazhdon të shkelë armëpushimin që hyri në fuqi më 10 tetor 2025, me 1.467 palestinezë të vrarë dhe 5.161 të plagosur në sulme deri të hënën, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.
Që nga fillimi i gjenocidit në tetor 2023, më shumë se 74.000 palestinezë janë vrarë dhe mbi 175.000 të tjerë janë plagosur, ndërsa rreth 90 për qind e infrastrukturës së Gazës është dëmtuar ose shkatërruar.