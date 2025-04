Delegacioni i Hamasit viziton Egjiptin për bisedime rreth armëpushimit në Gaza

Një delegacion negociator i Hamasit, i kryesuar nga zyrtari i lartë Khalil al-Hayya, ka mbërritur në kryeqytetin egjiptian në përgjigje të një ftese zyrtare nga autoritetet egjiptiane.

Në një deklaratë për media, Hamasi theksoi se është i gatshëm të shqyrtojë çdo propozim që garanton një armëpushim të përhershëm, tërheqje të plotë të forcave izraelite nga Rripi i Gazës, përfundimin e vuajtjeve të popullit palestinez dhe realizimin e një marrëveshjeje serioze për shkëmbimin e të burgosurve.

Delegacioni do të takohet me ndërmjetës nga Egjipti dhe Katari, si pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme për të arritur një marrëveshje paqeje që do t’i jepte fund luftës në Gaza.

Bisedimet vijnë në një moment kritik, mes presioneve ndërkombëtare për ndaljen e luftimeve dhe lehtësimin e krizës humanitare në territorin palestinez.