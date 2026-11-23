Udhëheqësi i demokratëve në Dhomën e Përfaqësuesve të SHBA-së, Hakeem Jeffries, tha se përfundimi i “luftës së pamatur, të kushtueshme dhe të zgjatur në Iran” do të jetë një nga prioritetet e Kongresit të ri amerikan, i cili do të nisë punën në janar.
Në një intervistë për CBS News, Jeffries tha se lufta ka rritur ndjeshëm çmimet e karburantit, ushqimeve dhe naftës.
Ai kritikoi gjithashtu tarifat e vendosura nga presidenti Donald Trump, duke thënë se ato u kanë rritur kostot familjeve amerikane me mijëra dollarë në vit.
“Jemi të përkushtuar të sjellim ndryshimin e guximshëm, të madh dhe domethënës që kërkon populli amerikan”, tha Jeffries.
Demokratët fituan 258 vende në Dhomën e Përfaqësuesve, rezultati i tyre më i mirë që nga viti 1992. Ata do të kenë gjithashtu 56 vende në Senat, shumicën më të madhe të partisë në këtë dhomë në më shumë se një dekadë.
Këto rezultate u japin demokratëve ndikim të madh në procesin legjislativ. Megjithatë, Trump, republikan, ka deklaruar tashmë se do të vendosë veto ndaj projektligjeve të propozuara nga demokratët. /mesazhi