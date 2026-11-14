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Dëmtohet gypi i ujësjellësit në Hajvali, ndërpritet furnizimi me ujë në disa zona të Prishtinës

Furnizimi me ujë të pijshëm është ndërprerë përkohësisht në disa zona të Prishtinës, si pasojë e pëlcitjes së një gypi të ujësjellësit me diametër DN 200 në Hajvali.

Kështu ka njoftuar Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina”, duke bërë të ditur se zonat e prekura nga ndërprerja janë Veterniku, zona afër Gorenjes, zona te Rezonanca, lagjja Qershia, lagjja Qëndresa dhe lagjja Nic.

Sipas njoftimit, ekipet teknike janë në terren dhe po punojnë për sanimin e defektit dhe rikthimin sa më të shpejtë të furnizimit të rregullt me ujë të pijshëm.

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