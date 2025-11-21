Dënim rekord në Spanjë, kompania “Meta” detyrohet t’u paguajë 540 milionë euro mediave, zbulohet shkaku!

Një gjykatë spanjolle ka urdhëruar kompaninë “Meta”, sipërmarrjen mëmë të Facebook-ut dhe Instagram-it, që të paguajë më shumë se 540 milionë euro për mediat lokale.
Gjykata e shpalli gjigantin amerikan fajtor për “konkurrencë të padrejtë” dhe shkelje të rregulloreve të mbrojtjes së të dhënave, një vendim që mund të jetë historik.
Padia kundër gjigantit të teknologjisë përfshinte përdorimin e të dhënave të përdoruesve midis viteve 2018 dhe 2023 pa pëlqimin e tyre, për të krijuar profile të personalizuara reklamimi dhe për të fituar fitime të mëdha në kurriz të mediave spanjolle, që respektonin ligjet e privatësisë.
Padia u ngrit nga disa media, përfshirë anëtarë të Shoqatës së Medias (AMI), të cilat e përshëndetën vendimin si “një fitore vendimtare për gazetarinë, konkurrencën dhe demokracinë”.
Gjykata Tregtare e Madridit urdhëroi Metën të paguajë 479 milionë euro për 87 botues spanjollë të mediave dixhitale dhe agjenci lajmesh që janë anëtare të AMI-t për marrjen e një avantazhi të konsiderueshëm konkurrues përmes reklamave në platformat e mediave sociale Facebook dhe Instagram në shkelje të Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR), thuhet në një njoftim për shtyp.
Vendimi përfshin gjithashtu më shumë se 60 milionë euro në interesa statutore të papaguara, përveç kësaj shume, si dhe kompensim për agjencinë Europa Press, e cila nuk është anëtare e AMI-t.
“Meta”, nga ana e saj, njoftoi se do të apelonte vendimin, të cilin e konsideroi “të pabazuar” dhe i cili “injoron qëllimisht mënyrën se si funksionon industria e reklamave online”.
Gjigandi i teknologjisë pretendoi se “përputhet me të gjitha ligjet” dhe “u ofron përdoruesve një gamë mjetesh për të kontrolluar përvojën e tyre në shërbimet tona”.