Departamenti Amerikan i Drejtësisë kërkon të dëbojë një grua afgane për lidhje të dyshuara me terrorizëm

Departamenti Amerikan i Drejtësisë po i kërkon një gjykatësi federal që të dëbojë një grua afgane me bazë në Teksas, të cilën e quan “terroriste aliene” në rastin e parë të dëgjuar ndonjëherë nga “Gjykata e Largimit të Terrorizmit të Alienëve”, një gjykatë pak e përdorur e krijuar gati 30 vjet më parë, transmeton Anadolu.
Nazira Haji Zada, 47 vjeçe, nga Fort Worth, është planifikuar të paraqitet sot në Washington, DC, ku prokurorët do të argumentojnë se ajo duhet të largohet nga SHBA-ja për lidhjet e dyshuara me një komplot të dështuar të të shtënave masive në ditën e zgjedhjeve 2024, sipas CBS News.
“Akuzat në këtë rast tregojnë matriarkun e një familjeje simpatizuese të ISIS-it (DEASH) që ndihmon në një komplot për të nisur sulm masiv me viktima ndaj votuesve amerikanë në ditën e zgjedhjeve”, tha ushtruesi i detyrës së Prokurorit të Përgjithshëm Todd Blanche.
Zada nuk është akuzuar për terrorizëm dhe nuk ka precedentë penalë. Megjithatë, djali i saj Abdullah Haji Zada dhe dhëndri Nasir Ahmad Tawhedi, u deklaruan fajtorë për armë zjarri dhe akuza të lidhura me terrorizmin pasi blenë pushkë dhe municione nga një agjent i fshehtë i FBI-së.
Abdullah, i arrestuar në moshën 17-vjeçare dhe i akuzuar si i rritur, mori një dënim 15-vjeçar dhe pranoi të dëbohej pas burgut. Tauhedi u deklarua fajtor në vitin 2025 për mbështetjen e ISIS-it.
E themeluar në vitin 1996, “Gjykata e Largimit të Terroristëve të huaj” lejon qeverinë të dëbojë joshtetas duke përdorur prova të klasifikuara që nuk mund të zbulohen publikisht. Individët që përballen me heqjen nuk mund të shqyrtojnë provat e klasifikuara ose të sfidojnë se si janë marrë ato. Procedurat fillestare mbahen privatisht, me seancat publike vetëm pasi të miratohet kërkesa për largim.