Departamenti Amerikan i Shtetit miraton shitje armësh me vlerë 2.27 miliardë dollarë për Egjiptin, Kuvajtin dhe Emiratet

Departamenti i Shtetit i SHBA-së ka miratuar tre shitje të mundshme ushtarake jashtë vendit për Egjiptin, Kuvajtin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, me një kosto të kombinuar të vlerësuar prej rreth 2.27 miliardë dollarësh, transmeton Anadolu.
Departamenti tha se më e madhja nga këto tre shitje është ajo e mundshme për Emiratet e Bashkuara Arabe, që përfshin komponentë drejtimi për ‘Advanced Precision Kill Weapon System-II’ dhe pajisje të lidhura me të, me një kosto të vlerësuar prej 1.041 miliardë dollarësh.
Më tej, thuhet se Emiratet e Bashkuara Arabe “kanë kërkuar të blejnë deri në 10.000 komponentë drejtimi të ‘Advanced Precision Kill Weapon System-II’, të përbërë nga një kombinim konfigurimesh ajër-ajër dhe ajër-tokë”.
Për Egjiptin, departamenti miratoi një shitje të mundshme të sistemeve të raketave ‘Javelin’, me një kosto të vlerësuar prej 832 milionë dollarësh.
Sipas njoftimit, Kajro ka kërkuar të blejë deri në 2.020 raketa ‘Javelin FGM-148F’, përfshirë 20 raketa për testim para blerjes, si dhe deri në 200 njësi të lehta të komandimit dhe lëshimit Javelin.
Për Kuvajtin, departamenti miratoi një shitje të mundshme të shërbimeve për riparimin dhe kthimin në shërbim të raketave Patriot, si dhe pajisjeve të lidhura me to, me një kosto të vlerësuar prej 400 milionë dollarësh.
Shitja vjen më shumë se shtatë muaj pas fillimit të luftës mes Iranit dhe SHBA-së, e cila nisi më 28 shkurt, kur SHBA-ja dhe Izraeli ndërmorën sulme të koordinuara ndaj Iranit.
Irani u kundërpërgjigj me sulme ndaj bazave amerikane në Bahrein, Katar, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuvajt, Jordani dhe Arabinë Saudite.
Në muajin qershor, SHBA-ja dhe Irani nënshkruan një marrëveshje kornizë që përcaktonte hapat e menjëhershëm për rikthimin e lirisë së lundrimit përmes Ngushticës së Hormuzit dhe trajtimin e programit bërthamor të Iranit, por marrëveshja skadoi në gusht pa u arritur një marrëveshje përfundimtare.