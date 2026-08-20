Depot e gazit në Gjermani vetëm 50 për qind të mbushura, ngrihen shqetësime për furnizimet gjatë dimrit

Depot e gazit natyror të Gjermanisë janë të mbushura vetëm rreth 50 për qind, niveli më i ulët për këtë periudhë të vitit në vitet e fundit, duke nxitur politikanët e opozitës të paralajmërojnë se ekonomia më e madhe e Evropës mund të përballet me furnizime më të kufizuara nëse dimri do të jetë i ashpër, transmeton Anadolu.
Depot ishin të mbushura në rreth 50 për qind të kapacitetit të mërkurën, sipas rregullatorit energjetik Bundesnetzagentur, rreth 26 pikë përqindjeje nën mesataren e viteve të fundit. Rregullat gjermane përgjithësisht kërkojnë që depot të arrijnë nivelin 80 për qind deri më 1 nëntor, megjithëse ekzistojnë disa përjashtime të kufizuara.
“Në një situatë kaq të pasigurt në tregun botëror, mbështetja te një dimër i butë ose te funksionimi i tregjeve të LNG-së, në mënyrë që depot gjysmë bosh të jenë të mjaftueshme, është bixhoz”, tha Jorg Cezanne, zëdhënës për politikat energjetike i partisë opozitare E Majta, për të përditshmen Rheinische Post.
Michael Kellner, politikan i të Gjelbërve dhe ish-sekretar shteti në Ministrinë e Energjisë, paralajmëroi kundër supozimit se importet e gazit natyror të lëngshëm do të zhvillohen gjithmonë pa ndërprerje.
“Vitin e kaluar patëm rastin kur një terminal i LNG-së nuk mundi të funksiononte sepse Deti Baltik ishte ngrirë”, tha ai. “Më pas dërguan një akullthyese. Akullthyesja u prish. Terminali u mbyll për disa javë, besoj dy ose tri javë. Dhe gjëra të tilla mund të ndodhin”, shtoi Kellner.
Klaus Muller, presidenti i Bundesnetzagentur (Agjencia Federale e Rrjeteve), e cilësoi nivelin aktual të pakënaqshëm. “Depot e gazit arritën nivelin 50 për qind 50 ditë më vonë se vitin e kaluar”, shkroi ai në rrjetet sociale. “Kjo do të thotë se janë të depozituara rreth 123,4 TWh, por kjo nuk mund të na kënaqë. Prandaj është e rëndësishme që tregtarët e gazit të përmbushin përgjegjësinë e tyre ndaj klientëve për dimrin”, shtoi Muller.
Tregtarët zakonisht blejnë gaz gjatë verës, kur çmimet janë më të ulëta, dhe e shesin atë në dimër. Këtë vit, çmimet relativisht të larta kanë ulur nxitjen për të krijuar rezerva. Mbyllja e Ngushticës së Hormuzit ka ndërprerë gjithashtu transportin detar, duke kufizuar ngarkesat e naftës dhe gazit përmes një prej korridoreve më të ngarkuara energjetike në botë.
Pavarësisht shqetësimeve, zyrtarët i thanë transmetuesit publik ARD se Gjermania nuk po përballet me krizë të përmasave të asaj që pasoi fillimin e luftës në Ukrainë në shkurt 2022. Para luftës, Rusia furnizonte gati 55 për qind të gazit natyror të Gjermanisë. Që atëherë, Berlini e ka zëvendësuar pjesën më të madhe të këtij vëllimi me furnizime nga Norvegjia, Belgjika dhe Franca, si dhe me importe të LNG-së, kryesisht nga SHBA-ja.