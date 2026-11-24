Partia opozitare greke E Majta e Re i kërkoi të martën Ministrisë së Mbrojtjes të japë shpjegime lidhur me raportimet se ushtarët grekë janë stërvitur në Izrael me një njësi të Brigadës Kfir, të cilën hetuesit e OKB-së e kanë lidhur me vrasjen e dy fëmijëve palestinezë në Gaza, transmeton Anadolu.
Katër deputetë të partisë paraqitën një pyetje parlamentare, duke kërkuar të mësojnë nëse trupat greke morën pjesë në stërvitje dhe përse qeveria do të autorizonte një ushtrim të përbashkët me njësinë izraelite, thuhet në deklaratën e partisë.
Partia iu referua një raportimi të transmetuesit publik izraelit Kan 11, të publikuar më 12 nëntor, sipas të cilit dhjetëra ushtarë grekë ishin stërvitur në jug të Izraelit së bashku me Sayeret Haruv, njësinë e zbulimit të Brigadës Kfir. Sipas partisë, as Ministria greke e Mbrojtjes dhe as Shtabi i Përgjithshëm i Mbrojtjes Kombëtare nuk kishin njoftuar për këtë stërvitje.
Deputetët iu referuan gjithashtu një raporti të qershorit 2026 të Komisionit të Pavarur Ndërkombëtar Hetimor të OKB-së për Territorin e Pushtuar Palestinez, në të cilin Brigada Kfir u identifikua si njësi që mund të ketë përgjegjësi për një sulm me dron më 29 nëntor 2025, ku u vranë dy vëllezër, përkatësisht 9 dhe 10 vjeç, pranë Khan Younisit, gjatë një armëpushimi në Gaza.
Partia tha se heshtja e qeverisë dhe e mediave kryesore e ka lënë opinionin publik grek pa informacion për një çështje që prek drejtpërdrejt forcat e armatosura të vendit dhe detyrimet e tij sipas së drejtës ndërkombëtare.
Deputetët i kërkuan gjithashtu ministrisë të bëjë publike aktivitetet ushtarake të planifikuara në kuadër të programit të bashkëpunimit mes Greqisë dhe Izraelit për vitin 2026.