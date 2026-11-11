Deputetët francezë paraqesin projektligj për të ndaluar tregtinë me vendbanimet e paligjshme izraelite

Ligjvënësit francezë kanë paraqitur në Asamblenë Kombëtare një projektligj që synon ndalimin e tregtisë me vendbanimet e paligjshme izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar, sipas raportimeve të mediave, transmeton Anadolu.
Projektligji u paraqit nga sekretari i parë i Partisë Socialiste (PS), Olivier Faure, dhe ka marrë mbështetjen e më shumë se 100 deputetëve nga tetë grupe të ndryshme politike.
Ai u miratua nga një komision parlamentar dhe propozon ndalimin e importeve nga vendbanimet kolone izraelite në Bregun Perëndimor, si dhe të transaksioneve tregtare dhe financiare me to. Pritet që projektligji të hidhet në votim në seancën plenare të Asamblesë Kombëtare më 19 nëntor.
Legjislacioni i propozuar synon gjithashtu të ndalojë shërbimet financiare që kontribuojnë në mirëmbajtjen e vendbanimeve kolone, përfshirë dhënien me qira të akomodimeve turistike.
Faure u tha mediave se projektligji nuk e shënjestron drejtpërdrejt Izraelin.
Ai theksoi se ekziston një kundërthënie mes dënimit në nivel diplomatik të vendbanimeve kolone që shkelin të drejtën ndërkombëtare dhe vazhdimit të lidhjeve ekonomike me to, duke shtuar se legjislacioni i propozuar do të ndihmonte në kapërcimin e kësaj mospërputhjeje.
Nëse miratohet, projektligji parashikon dënime me burgim dhe gjoba për kompanitë që nuk i përmbahen ndalimit.
Asambleja Kombëtare dhe Senati duhet të arrijnë marrëveshje për të njëjtin tekst të projektligjit që ai të bëhet ligj.
Ndërkohë, Izraeli do të hapë më 1 dhjetor ofertimin për ndërtimin e 2.167 banesave në vendbanimet e paligjshme në zonën E1, në lindje të Kudsit Lindor të pushtuar, njoftuan të martën tri organizata izraelite për të drejtat e njeriut.
Organizatat Ir Amim, Bimkom dhe Peace Now thanë se ofertat do të pranohen deri më 28 dhjetor. Ato e cilësuan këtë afat si dëshmi të vendosmërisë së qeverisë së kryeministrit Benjamin Netanyahu për ta çuar përpara projektin sa kohë që mbetet në pushtet.
Projekti E1 do ta shkëpuste Kudsin Lindor të pushtuar nga komunitetet palestineze në lindje të tij dhe do të ndërpriste lidhjet territoriale mes pjesëve veriore dhe jugore të Bregut Perëndimor.
Projekti ka shkaktuar kundërshtime të gjera ndërkombëtare, ndërsa qeveritë kanë paralajmëruar se ai rrezikon perspektivat për krijimin e një shteti të qëndrueshëm palestinez.