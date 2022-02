Deputetëve u paguhen edhe shpenzimet e udhëtimit, por shumë pika të seancës dështojnë në mungesë të kuorumit

Një pjesë e deputetëve të Kuvendit të Kosovës kanë shpenzuar qindra euro në dy muajt e fundit të vitit 2021, për shkuarje në seanca e komisione parlamentare. Njëri nga deputetët ka shpenzuar 850 euro për karburant, për vetëm dy muaj.

Pas publikimit të këtyre shpenzimeve, deputetët u kritikuan nga shoqëria civile se po keqpërdorin paranë publike.

Lidhur me këtë temë është deklaruar edhe Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës.

Cakolli vlerësoi se bërja publike e shpenzimeve të karburanteve është veprim pozitiv.

“Bërja publike e shpenzimeve të deputetëve për karburante është veprim tejet pozitiv, meqenëse ndryshe sigurisht nuk do të kishte as rishikim të vendimit e do të vazhdohej me kompensime”, ka thënë ai.

Megjithatë, Cakolli thotë se përkundër që deputetët kanë shpenzuar në karburante, shumica e pikave të rendit të ditës në seanca dështojnë pikërisht në mungesë të kuorumit.

“Siç shihet në këto shpenzime, shumica e deputetëve kanë deklaruar shpenzime të transportit nga të gjitha komunat, ndonëse në anën tjetër shumica e pikave të rendit të ditës në Kuvend dështojnë pikërisht në mungesë të kuorumit, duke përfshirë edhe deputetë nga lista e kompensimeve”, ka potencuar Cakolli.

Cakolli mes tjerash tha se “përveç pagës bazë e cila është mjaft e lartë, marrja e kompensimeve shtesë, por mospërkthimi i tyre në punë efikase në Kuvend, paraqet papërgjegjësi nga ana e deputetëve”.

“Po ashtu, kjo përbën edhe keqpërdorim të parasë publike, andaj do të duhej vendimi në fjalë të ndryshohet sa më parë. Në këtë drejtim, do të duhej të parashiheshin mekanizma të kontrollit ndaj shpenzimeve të tilla, e jo të njëjtat të pranohen blanko nga ana e Kuvendit”, ka deklaruar për Telegrafin, Eugen Cakolli.

Ndërsa, analisti Arton Demhasaj ka thënë se është për të ardhur keq se si deputetët keqpërdorin paranë publike.

“Është për të ardhur keq se si deputetët e Kuvendit të Kosovës e zhvatin buxhetin e Kosovës në këtë mënyrë, me shifra marramendëse, për shpenzime të udhëtimit, thua që këta vetëm në veturë rrinë”, potencoi ai.

Demhasaj tha se ka informacione që disa deputetë marrin kompensime për udhëtime, ndërsa jetojnë në Prishtinë.

“Ka informacione se disa prej tyre madje jetojnë në Prishtinë, e këndej marrin kompensim sikur me jetu në vendet prej nga vijnë. Ky është mashtrim dhe në kësi rasti duhet edhe Prokuroria me hetu për keqpërdorim të parasë publike”, tha ndër tjera ai.

Si përfundim, Demhasaj tha se keqpërdorime të tilla ka pasur edhe në të kaluarën dhe po vazhdohet edhe tash.

“Andaj, Qeveria nuk mundet me na thanë që është ndalë gjakderdhja financiare sepse po shihet që po rrjedh shumë bile”, shtoi ai.

Ndryshe, sipas Ligjit për të drejtat dhe përgjegjësitë e deputetit, ata marrin pagën bazë, pagën kalimtare pas përfundimit të mandatit, kompensimi për pjesëmarrje në seanca dhe në takime të komisioneve, kompensim për funksionet parlamentare, kompensim i shpenzimeve mujore, pensionet suplementare dhe të drejta tjera të përcaktuara më këtë ligj.

Ndër deputetët që kanë shpenzuar më së shumti para në karburante në nëntor dhe dhjetor të 2021 janë: Pal Lekaj, Yllëza Hoti, Hajdar Beqa, Armend Zemaj, Gramos Agusholli, Agon Batusha, Duda Balje, Albana Bytyqi, Artan Abrashi, Fatmire Kollcaku, Haxhi Avdyli dhe Mërgim Lushtaku.

Pas publikimit të këtyre shpenzimeve, deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje kanë vendosur të tërhiqen nga kompensimi i udhëtimeve, Grupi Parlamentar i LVV-së ka ftuar edhe deputetët tjerë që të veprojnë njëjtë.