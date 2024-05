Deputeti britanik: Le të hapim dyert për njerëzit me aftësi të larta nga Gaza – VIDEO

Sam Tarry bëri thirrje për një skemë të re vizash për të sjellë mijëra palestinezë në Mbretërinë e Bashkuar.

“Askush nuk duhet të paguajë dhjetëra mijëra paund për të ikur nga Rafah.

Ne duhet të jemi në gjendje t’i vendosim gjërat përmes sistemit tonë të imigracionit.

Populli i Gazës është një forcë punëtore shumë, shumë e aftë dhe tepër inteligjente dhe e arsimuar mirë.

Shumë prej tyre do të donin absolutisht të japin kontributin e tyre në këmbim të sigurisë nga streha e barbarisë me të cilën po përballen”.

