Deputeti u përjashtua nga parlamenti polak pasi spërkati qirinjtë Hanukkah me zjarrfikës

Një deputet i së djathtës Polake u përjashtua nga parlamenti pasi përdori një zjarrfikës për të shuar qirinjtë Hanukkah që ishin ndezur gjatë një ceremonie që përfshinte liderët polako-hebrenj dhe ambasadorin e Izraelit.

Ngjarja ka ndodhur sot në një mëngjes të ngjeshur në parlament.

Ambasadori i Izraelit, Yacov Livne, ndau një video të incidentit dhe vuri në dukje se ajo kishte ndodhur menjëherë pas ndezjes së qirinjve. “Turp,” shkroi ai.

🇵🇱 ⚡Poland’s MP Grzegorz Braun with a fire extinguisher spoils the party of supporters of genocide and puts out parliament Hanukkah menorah pic.twitter.com/BERKPwzXED

— Megatron (@Megatron_ron) December 12, 2023