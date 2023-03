Dëshironte që ta pastronte veturën e saj – nëna australiane përdor sprejin me ngjyrë në vend të atij pastrues

Dy vajza mbetën duke qeshur pasi nëna e tyre përdori produktin e gabuar për të pastruar brendësinë e vetures së saj.

Në vend që të përdorte pastrues vinyl, mamaja mori aksidentalisht një kanaçe me bojë llak dhe e përdori atë në të gjithë pjesën e brendshme të veturës së saj.

Motrat Greta dhe Jayde e dokumentuan fatkeqësinë në një video dhe të dyja dëgjohen duke qeshur në mënyrë të pakontrolluar, transmeton Telegrafi.

Shenjat e bojës së bardhë me spërkatje mund të shihen të spërkatura në të gjithë dyert e makinës, madje edhe në timon.

Në TikTok shumë bënë shaka se ajo tani do të duhet të bëjë më shumë pastrim sesa pritej.

Gjithashtu u zbulua se është përdorur një sprej me emrin “Motospray New Look Vinyl Spray”, i cili është krijuar për të ndryshuar ngjyrën e një sipërfaqeje në të cilën aplikohet.

Por mamaja duket se ngatërroi pretendimin e “New Look” duke menduar se kjo do ta bëjë makinën të duket e re me një pastrim të shpejtë.