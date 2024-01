Dëshmi të krimeve të Izraelit në Gaza do të paraqiten në Gjykatën Ndërkombëtare Penale

Një ekip avokatësh të enjten do t’i paraqesin prokurorit të Gjykatës Ndërkombëtare Penale (GJNP) në Hagë, Karim A.A Khan KC, provat e gjenocidit të kryer nga Izraeli në Rripin e Gazës, transmeton Anadolu.

Detajet e betejës ligjore për të ndjekur penalisht Izraelin për luftën e tij kundër palestinezëve në Rripin e Gazës filluan të shpaloseshin më 9 nëntor.

E udhëhequr nga avokati francez Gilles Devers, ushtria ligjore e përbërë nga grupe të të drejtave të njeriut dhe më shumë se 600 avokatë nga e gjithë bota synon të mbrojë të drejtat e civilëve palestinezë përpara gjykatës.

Ky hap konsiderohet si një shtesë e padisë së ngritur nga Afrika e Jugut me akuzën e shkeljes së Konventës së Gjenocidit të vitit 1948 që u dëgjua në fillim të këtij muaji në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND).

Në vijim të procedurave ankimore dhe për të forcuar qasjet hetimore nga ana e Gjykatës, grupi i avokatëve do të paraqesë prova të gjenocidit që mbështesin përshtatjen ligjore që avokatët kanë paraqitur në prokurori.

Ekipi ligjor do të zhvillojë dy takime me Zyrën e Prokurorit dhe Seksionin e Viktimave të Gjykatës Ndërkombëtare Penale më vonë të enjten.

Pas takimit, ekipi do të mbajë një konferencë për shtyp për të informuar mediat ndërkombëtare dhe opinionin publik për zhvillimet në këtë rast dhe rezultatet e dy takimeve.

Një padi prej 56 faqesh mbërriti në zyrën e prokurorit në nëntor, duke kërkuar hapjen e një hetimi për incidentet që i atribuohen ushtrisë izraelite në Gaza që nga 7 tetori, kur filluan sulmet ushtarake në Gaza që kanë vrarë më shumë se 25.000 viktima deri më sot.

Teksti i padisë gjurmon temat e çështjes që nga fillimi i saj, duke filluar nga Mandati Britanik i vitit 1920 për Palestinën, Deklarata e Balfourit e vitit 1917, deri në Marrëveshjet e Oslos të vitit 1993 dhe operacioni i grupit palestinez të rezistencës Hamas, Tufani i Aksasë, të cilin ai nisi më 7 tetor me një sulm të befasishëm ndërkufitar në Izrael, në të cilin autoritetet izraelite pretenduan se janë vrarë 1.200 njerëz.

Avokatët gjithashtu mbështeten në fakte të dokumentuara dhe deklarata të qëllimit të qartë të zyrtarëve izraelitë për të kryer krime lufte dhe gjenocid kundër qytetarëve palestinezë.

Sipas nenit 51 të Statutit të Romës, prokurori merr provat dhe i jep një afat të arsyeshëm studimit dhe përcaktimit të pranueshmërisë së tyre në aspektin thelbësor dhe jo në aspektin e formës.

