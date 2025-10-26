Dështon votimi i Qverisë Kurti III, vendi drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme

Dështimi për formimin e Qeverisë Kurti III në seancën e së dielës e kthen çështjen e mandatarit tek presidentja e vendit, Vjosa Osmani.
Ajo ditë më parë ka thënë se nëse nuk votohet qeveria do të thërras partitë politike për të disktuar nëse ndonjë parti ka shumicën për qeverinë.
Këtë ajo është e obliguar të bëjë brenda 10 ditëve.
Por, partitë ish-opozitare, PDK si e dyta dhe LDK si e treta kanë thënë se nuk i kanë votat për qeveri dhe se nuk do të tentojnë.
Nëse nuk ka mandatar të dytë, presidentja Osmani është e obliguar që më së largu brenda 40 ditëve të caktojë datën e zgjedhjeve parlamentare.