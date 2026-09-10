Shpesh lexojmë fjalët e Zotit të Plotfuqishëm: “Dhe kujtdo që i japim jetë të gjatë, e kthejmë mbrapsht në krijim. Vallë, a nuk e kuptojnë ata?”
(Ja-Sin: 68) “Kthimi mbrapsht”:
Historia e një termi të mrekullueshëm kuranor. Një fakt i zbuluar nga shkenca shekuj më vonë.
🌴- Pa u ndalur për të shqyrtuar fjalën “kthim mbrapsht” (nunekkis hu), edhe pse përshkruan me saktësi një fazë të jetës njerëzore kur trupi fillon të bjerë nga forma pasi arrin forcën dhe përsosmërinë.
Në fjalorin e njohur; Lisanul Arab, thuhet se “kthim mbrapsht” (nuks) do të thotë kthimi i diçkaje përmbys.
Ez-Zuxhaxh e shpjegoi kuptimin e ajetit si: “Kujtdo që i japim jetë të gjatë, e kthejmë mbrapsht në krijim”, që do të thotë se ai kalon nga forca në dobësi dhe nga rinia në pleqëri.
Er-Ragib tha: “Kthim mbrapsht” (nuks) me një damme (pikë zanore) do të thotë kthimi i sëmundjes pas shërimit.
Prandaj, në kuptimin e saj origjinal gjuhësor, “kthim mbrapsht” (tenkis) mbart kuptimin e kthimit, regresit dhe ndryshimit nga një gjendje në tjetrën.
🌴- Imam Taberiu; në komentin e tij mbi ajetin “Ne e përmbysim atë në krijim (e kthejm mbrapsht)” (Jasin: 68) shpjegon:
Kjo do të thotë që Ne e kthejmë atë në një gjendje të ngjashme me rininë e tij, të karakterizuar nga dobësia dhe pleqëria. Kështu, pasi arrin kulmin e forcës së tij, një person fillon një udhëtim të kundërt, duke humbur gradualisht aftësitë që ka fituar në vitet e tij të hershme.
🌴- Ky imazh kuranor përputhet me atë që zbulojnë studimet shkencore moderne në lidhje me plakjen dhe përkeqësimin fizik.
Ndërsa një person plaket, ndodhin ndryshime të gjera në sistemet dhe funksionet e trupit.
Prodhimi i disa hormoneve zvogëlohet, më së shumti testosteroni tek burrat dhe estrogjeni tek gratë.
Dendësia dhe forca e kockave bien gradualisht, masa muskulore dhe kapaciteti i saj funksional dobësohet, dhe shpërndarja e yndyrës në trup ndryshon duke qenë i dobët.
Me përparimin apo shtyrjen në moshë, shfaqen ndryshime të tjera. Efikasiteti i disa sistemeve trupore bie, funksionet e gjëndrave dhe organeve preken, dhe një person bëhet më i ndjeshëm ndaj humbjes së disa prej aftësive që funksiononin në mënyrë efektive në rininë e tij.
🌴- Një nga shembujt më të qartë është ajo që ndodh në sistemin nervor. Disa funksione njohëse mund të bien me moshën, duke ngadalësuar përpunimin e informacionit dhe aftësinë për të kujtuar kujtime të caktuara.
Mund të rritet edhe mundësia e zhvillimit të sëmundjeve neurologjike që lidhen me moshën.
Kështu, një person kalon gradualisht nga forca në dobësi, nga zhvillimi i plotë i aftësive të tij në rënien e disa prej tyre.
🌴- Ajo që është mbresëlënëse në lidhje me shprehjen kuranore është se nuk thotë “dobëson”, por përkundrazi:
“Ne e përmbysim (e kthejm mbrapsht) atë në krijim.”
Fjala “përmbysje” pikturon një pamje të kthimit prapa, sikur personi që e filloi jetën i dobët, pastaj u rrit në forcë, të kthehet në fund të jetës në një gjendje dobësie dhe brishtësie, në një mënyrë që pasqyron trajektoren e tij fillestare të rritjes.
Pastaj vjen përfundimi i ajetit:
“A nuk e kuptojnë ata?”
Kjo është një ftesë për të reflektuar mbi vetë ciklin njerëzor: dobësi në fillim, pastaj forcë, pastaj një kthim në dobësi.
Zoti i Plotfuqishëm thotë:
“Është Zoti që ju krijoi nga dobësia, pastaj ju bëri të fortë pas dobësie, pastaj ju bëri të dobët dhe të vjetër pas fuqisë. Ai krijon çfarë të dëshirojë dhe Ai është i Gjithëdijshmi, i Plotfuqishmi.” (Er-Rum: 54)
🌴- Midis këtyre dy ajeteve, shfaqet një pamje më e thellë:
Qeniet njerëzore nuk përparojnë në një drejtim të vetëm drejt forcës.
Përkundrazi, jeta e tyre drejtohet nga një ligj hyjnor që fillon me dobësinë, kalon përmes forcës dhe pastaj kthehet në dobësi.
👉- Është sikur thënia e Zotit të Plotfuqishëm, “Ne e përmbysim atë në krijim”, përmbledh në një fjalë të vetme udhëtimin njerëzor kur rrota e jetës fillon të rrotullohet në drejtimin e kundërt të rinisë.
Nga dobësia në forcë… pastaj nga forca në dobësi… një cikël i plotë në krijimin e njerëzimit, duke dëshmuar për saktësinë e shprehjes kuranore dhe madhështinë e Krijuesit, që çdo Lavdi i takon vetëm Atij.
Prof. ass. dr. Musa Vila