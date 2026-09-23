Dhëmbi i pjekurisë mund të shkaktojë dhimbje të fortë në kokë – edhe kur vetë dhëmbi pothuajse nuk dhemb

Kur dhimbja përhapet drejt tëmthit, veshit apo nofullës, burimi i vërtetë mund të fshihet larg zonës ku e ndiejmë më fort
Dhimbjen e fortë të kokës zakonisht e lidhim me migrenën, sinusët, tensionin apo shkaqe të tjera neurologjike dhe vaskulare. Megjithatë, burimi i dhimbjes ndonjëherë mund të ndodhet krejt diku tjetër – përfshirë dhëmbët dhe nofullën. Një dhëmb problematik i pjekurisë, veçanërisht kur nuk ka hapësirë të mjaftueshme për të dalë siç duhet ose kur rreth tij zhvillohet inflamacion, mund të shkaktojë dhimbje që përhapet përtej zonës së dhëmbit. Pasted markdown
Pse dhimbja mund të ndihet larg dhëmbit
Dhëmbët e pjekurisë janë dhëmbët e fundit të përhershëm që dalin dhe shpesh nuk kanë hapësirë të mjaftueshme në nofull. Për këtë arsye, ata mund të mbeten plotësisht ose pjesërisht të impaktuar, pra të bllokuar në kockë ose në mishrat e dhëmbëve.
Kur dhëmbi del vetëm pjesërisht, rreth kurorës së tij mund të zhvillohet perikoroniti – inflamacion i indeve të buta përreth. Kjo gjendje mund të shkaktojë dhimbje, ënjtje dhe vështirësi në hapjen e gojës, ndërsa dhimbja mund të përhapet drejt veshit, tëmthit, nofullës ose pjesëve të tjera të fytyrës.
Një rol të rëndësishëm ka nervi trigeminal, i cili bart informacionin ndijor nga një pjesë e madhe e fytyrës, dhëmbëve dhe nofullave. Për shkak se rrugët nervore të strukturave të ndryshme ndërthuren, truri ndonjëherë nuk e lokalizon saktë burimin e dhimbjes.
Dhëmbi mund të jetë problem edhe kur vetë nuk dhemb shumë
Një nga karakteristikat e dhimbjes së referuar është se vendi ku ndihet dhimbja nuk është domosdoshmërisht vendi nga ku ajo buron. Për këtë arsye, një person mund të ketë dhimbje në tëmth, rreth veshit ose në nyjën e nofullës, ndërkohë që shkaku ndodhet te dhëmbi i pjekurisë.
Megjithatë, nuk duhet të krijohet përshtypja se çdo dhimbje koke lidhet me dhëmbët e pjekurisë. Një studim me 1.808 persona tregoi se dhëmbët e sipërm të impaktuar të pjekurisë lidhen me probabilitet më të lartë për dhimbje kronike orofaciale, por studiuesit nuk gjetën lidhje të përgjithshme me migrenën apo lloje të tjera të dhimbjes së kokës, transmeton Telegrafi.
Cilat shenja mund të tregojnë problem me dhëmbin e pjekurisë
Ndër shenjat më të zakonshme janë dhimbja ose ndjeshmëria pas dhëmballit të fundit, skuqja dhe ënjtja e mishrave, shija e pakëndshme në gojë, era e keqe dhe dhimbja gjatë përtypjes.
Kur inflamacioni është më i theksuar, mund të shfaqen edhe vështirësi në hapjen e gojës, ënjtje e zonës përreth dhe dhimbje që përhapet drejt veshit ose nofullës. Simptomat mund të shfaqen dhe të zhduken, ndaj edhe një periudhë pa dhimbje nuk do të thotë domosdoshmërisht se problemi është zgjidhur.
Stomatologu, përmes ekzaminimit dhe sipas nevojës radiografisë, mund të vlerësojë pozicionin e dhëmbit, gjendjen e mishrave dhe strukturat përreth. Vetë fakti që një dhëmb është i impaktuar nuk do të thotë se duhet patjetër të hiqet; vendimi varet nga gjetjet klinike dhe simptomat.
Kur dhimbja e kokës kërkon vlerësim urgjent
Edhe nëse ekziston një problem me dhëmbin e pjekurisë, një dhimbje koke e re dhe shumë e fortë nuk duhet t’i atribuohet automatikisht dhëmbit.
Ndihma mjekësore urgjente është e nevojshme nëse dhimbja shfaqet papritur dhe arrin intensitet maksimal brenda sekondash ose minutash, ose nëse shoqërohet me dobësi në njërën anë të trupit, vështirësi në të folur, humbje të vetëdijes, konfuzion apo çrregullime të shikimit.
Po ashtu, nëse ënjtja nga zona e dhëmbit përhapet drejt fytyrës apo qafës dhe shoqërohet me temperaturë, vështirësi në gëlltitje ose frymëmarrje, duhet kërkuar ndihmë pa vonesë.
Në fund, kur dhimbja e kokës ose e fytyrës përsëritet, sidomos në kombinim me simptoma nga dhëmbët dhe nofulla, kontrolli stomatologjik mund të ndihmojë në zbulimin e një shkaku që shpesh nuk merret menjëherë në konsideratë.