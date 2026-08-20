Dhjetë të vrarë në Gaza nga sulmet izraelite gjatë 24 orëve, shifra totale e viktimave të gjenocidit shkon në 73.417

Dhjetë palestinezë të tjerë u vranë dhe 25 të tjerë u plagosën gjatë 24 orëve të fundit në Rripin e Gazës, duke e çuar në 73.417 numrin e palestinezëve të vrarë nga lufta gjenocidale e Izraelit në enklavën e bllokuar që nga tetori 2023, njoftoi Ministria e Shëndetësisë, transmeton Anadolu.
Në raportin e saj të përditshëm statistikor, ministria tha se spitalet në Gaza pranuan dhjetë trupa dhe 25 të plagosur gjatë 24 orëve të fundit.
Ministria nuk specifikoi rrethanat e viktimave, ndërsa ushtria izraelite vazhdoi të shkelë armëpushimin e tetorit 2025 përmes bombardimeve dhe të shtënave në pjesë të ndryshme të territorit.
Një numër viktimash mbeten të bllokuara nën rrënoja dhe në rrugë, ndërsa ekipet e ambulancave dhe mbrojtjes civile ende nuk kanë mundur të arrijnë tek ato, shtoi ministria.
Sipas ministrisë, numri i palestinezëve të vrarë nga shkeljet izraelite të armëpushimit është rritur në 1.283, ndërsa 4.248 të tjerë janë plagosur.
Ministria tha se bilanci i përgjithshëm i luftës gjenocidale të Izraelit ka arritur në 73.417 të vrarë dhe 174.360 të plagosur.
Përveç viktimave, fushata ka shkaktuar shkatërrime të mëdha, duke dëmtuar rreth 90 për qind të infrastrukturës civile të Gazës, ndërsa OKB-ja vlerëson se kostot e rindërtimit arrijnë në rreth 70 miliardë dollarë.