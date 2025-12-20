Dhjetë veturat më të mira që u prezantuan në panairin e Los Angeles

Paraqitjet e automjeteve nuk e kanë më lavdinë që kishin dikur, por kjo nuk do të thotë se janë të mërzitshme.
Në fakt, e kundërta është shpesh e vërtetë, me makina konceptuale që ende po zbulohen dhe hapësirën e lënë pas nga modelet e reja që mbushet me ndërtime të pabesueshme makinash të prodhuara në shtëpi. Ne mblodhëm një listë të 10 makinave të preferuara nga panairi i automjeteve në Los Angeles 2025.
Koncepti Chevrolet CX
I shfaqur për herë të parë më parë këtë vit, koncepti Chevrolet CX është dizajni i tretë dhe i fundit në studimin e fundit të dizajnit të GM nga ekipet e saj globale të studiove.
Së bashku me dy konceptet e dizajnit të Corvette që e paraprinë atë, CX demonstron se si mund të duket Corvette në të ardhmen.
Koncepti CX shfaq një tendë të tipit avion luftarak që ngrihet nga pjesa e përparme e makinës për të lejuar hyrjen në kabinë.
I shkruar duke pasur parasysh një sistem elektrik të fuqisë, koncepti CX është projektuar të përdorë katër motorë elektrikë që prodhojnë mbi 2000 kuaj fuqi.
Si mund ta menaxhojë saktësisht kaq shumë fuqi pa një krah të madh të pasmë?
Kjo për shkak se koncepti CX përdor ventilatorë nën dysheme për të tërhequr ajrin përmes karrocerisë, duke e ngjitur makinën në rrugë.
Chevrolet Corvette ZR1X
Ndryshe nga koncepti CX, ZR1X është sa më real që mund të jetë! Sado blasfemuese që mund të tingëllojë për një Corvette, ZR1X ka tërheqje në të gjitha rrotat dhe një sistem hibrid të lidhur me motorin e saj V-8 me dy turbo të montuar në mes.
Mendojeni si një Corvette E-Ray ku çdo rrotullim është kthyer shumë përtej shenjës 10. Sistemi gjeneron një fuqi masive prej 1250 kuajsh, e cila, sipas Chevy, është e mjaftueshme për ta çuar Vette në 100 kmh në më pak se dy sekonda.
Koncepti Hyundai Crater
Makina konceptuale më e re e Hyundai mund të ketë qenë zbulimi më emocionues i panairit të makinave në Los Angeles këtë vit.
Koncepti Crater është një makinë elektrike për terren malore me një stil agresiv dhe të trashë që parashikon të ardhmen e nënmarkës së makinave XRT të Hyundai.
Është pak më i madh se një Hyundai Ioniq 5, por me dalje dukshëm më të shkurtra në të dyja anët për të ndihmuar në pastrimin jashtë rrugës. Kabina ka një kafaz mbrojtës të integruar dhe heq dorë nga ekranet në favor të një ekrani head-up, që mbulon xhamin e përparmë.
Projekti është vetëm një koncept për momentin, por sinjalizon se sa seriozisht e merr Hyundai zhytjen me kokë në hapësirën jashtë rrugës.
Kia Telluride 2027
Një SUV me tre rreshta të mesëm është makina më emocionuese në botë, por nuk do të ishte një panair i mirëfilltë makinash pa të paktën një zbulim të madh makinash.
Ndërsa Kia teknikisht tregoi Telluride X-Pro më herët këtë muaj, nuk e tregoi linjën e plotë deri në panairin e makinave.
Plus, Telluride e gjeneratës aktuale ka fituar një vend në listën vjetore të 10 makinave më të mira për gjashtë vjet rresht, kështu që ka shpresa të mëdha për gjeneratën e re.
Përveç stilit të ri dhe dimensioneve më të mëdha, Telluride fiton një opsion hibrid për herë të parë.
Makina me kamera Toyota Supra 2020 e Larry Chen
Pas vitesh fotografimi të njerëzve të tjerë duke u argëtuar, fotografi i automobilave Larry Chen donte të argëtohej pak vetë.
Natyrisht, kjo dëshirë u përkthye në ndërtimin e Toyota Supra të tij 2020 me pak fuqi shtesë, dhe një sistem montimi kamerash në mënyrë që të mund të garonte me profesionistët në Formula Drift.
Nëse nuk i keni parë kurrë videot që Chen prodhon me Supra-n e tij, sigurohuni t’i shikoni në Instagram-in e tij.
McLaren MP4/11 e David Coulthard
Kriteret që përcaktojnë se cilat makina garash mbahen mend dhe cilat harrohen me kalimin e kohës janë paksa të vështira.
Dominimi ndihmon (më shumë për këtë pas pak), por nuk është gjithmonë i nevojshëm.
Ndonjëherë, vetëm të kesh një ngjyrosje jashtëzakonisht të popullarizuar ose një shofer ikonik të lidhur në ulësen e shoferit është e mjaftueshme për t’i dhënë një makine qëndrueshmëri.
Në rastin e pjesëmarrësit të sezonit 1996 të McLaren, MP4/11, ishin dy të fundit. MP4/11 nuk ka asnjë fitore në garë, por midis ngjyrosjes së kuqe dhe të bardhë të Marlboro dhe listës së David Coulthard dhe Mika Häkkinen si dy shoferët e saj, do të kalojë shumë kohë para se dikush ta harrojë MP4/11.
Williams FW16 i Ayrton Sennës
Duke folur për një makinë që ishte njëkohësisht dominuese dhe e drejtuar nga një nga shoferët më të nderuar në histori, Williams FW16 i vitit 1994 i Ayrton Sennës është po aq ikonike sa mund të jetë.
Ngjyra blu dhe e bardhë e Rothmans me përkrenaren e verdhë dhe të gjelbër të Sennës që del nga maja është një imazh i ngulitur në kujtimet e shumicës së tifozëve të F1.
Gjatë sezonit të 94-ës, shoku i skuadrës së Sennës, Damon Hill, dhe përfundimisht Nigel Mansell, do të grumbullonin shtatë fitore.
Fatkeqësisht, FW16 është më e famshme si makina e fundit e drejtuar nga Senna, pasi ishte në këtë makinë që ai pati aksidentin e tij fatal gjatë Çmimit të Madh të San Marinos në vitin 1994.
Projekti Subaru WRX Midnight
I lansuar si pasardhës i makinës Subaru Airslayer Rally Cross me 862 kuaj fuqi, WRX Project Midnight është një demon i bërë nga fibra karboni që arrin 670 kuaj fuqi.
Peshon 1119 kilogramë? I projektuar për shpejtësi të plotë në asfalt, Project Midnight u pilotua në kodrën e Goodwood vitin e kaluar nga ish-shoferi i F1 dhe kampioni i rallycross, Scott Speed.
Fiat Topolino
Shpesh ankohemi për makinat e ndryshme që nuk mund t’i blejmë në Shtetet e Bashkuara. Pak na bëjnë më xheloz se Fiat Topolino.
Sigurisht, ngarja e tij në shumicën e qyteteve në Amerikë do të ishte një përvojë vërtet e tmerrshme: arrin shpejtësinë maksimale prej 40 km/orë dhe nuk ka dyer, kështu që fat të mirë në udhëtimet e përditshme në dimër!
Por dëshira nuk duhet të jetë praktike dhe nuk mund të mos e duam sa i lezetshëm dhe jopraktik është Fiat Topolino.
Furgoni Volkswagen Tipi 2 i vitit 1977 “Azul”
Zjarret e këtij viti në Kaliforni ishin shkatërruese dhe humbja e shtëpive dhe jetëve të njerëzve i tejkalon shumë humbjet e çdo automjeti.
Por një grimcë e vogël vullneti të mirë mes tragjedisë që rrethoi zjarret erdhi në formën e papritur të një furgoni Volkswagen Tipi 2 të vitit 1977, i cili i mbijetoi mrekullisht zjarrit që përfshiu lagjen e pronarit të tij në Malibu.
Me nofkën “Azul”, furgoni bardhë e blu fitoi famë përmes një fotoje nga AP që e tregonte atë në dukje të padëmtuar, megjithëse në foto nuk dukej ana e pasagjerit të makinës, e cila ishte djegur rëndë.
Duke parë foton, Volkswagen i Amerikës vendosi të ndërhynte për të restauruar autobusin.
Procesi zgjati mijëra orë, por Azul tani qëndron me krenari në skenën e stendës së VW në shfaqje.