Dhjetëra familje të zhvendosura pasi Izraeli godet ndërtesa të larta në Gaza

Agjencia e OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA) ka bërë të ditur se dhjetëra familje palestineze janë zhvendosur pasi ushtria izraelite shënjestroi ndërtesa të larta në Qytetin Gaza në veri të enklavës palestineze, transmeton Anadolu.
“Sulmet ndaj kullave të banimit në Gaza kanë çuar në zhvendosjen e dhjetëra familjeve, shumë prej të cilave mbetën në rrugë pa strehë dhe pa gjëra themelore”, tha UNRWA në platformën sociale të kompanisë amerikane X.
Të premten e kaluar, ushtria izraelite filloi të bombardojë ndërtesa shumëkatëshe që strehonin qindra civilë të zhvendosur në Qytetin Gaza, teksa Tel Avivi vazhdon me një plan për të pushtuar të gjithë qytetin.
Në sulmet e fundit, ushtria izraelite shënjestroi Kullën Salam dhe Kullën Al-Ruya të Qytetit Gaza, të cilat ishin ndërtesa shumëkatëshe që strehonin qindra palestinezë të zhvendosur.
UNRWA-ja tha se kufizimet e vendosura nga ushtria izraelite për shpërndarjen e ndihmës humanitare në Rripin e Gazës thellojnë “vuajtjet e personave tashmë të vendosura”.
“Na duhet një armëpushim tani”, theksoi UNRWA.
Që nga tetori i vitit 2023, Izraeli ka vrarë më shumë se 64.500 palestinezë në ofensivën brutale në Gaza. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën dhe ka çuar të gjithë popullsinë drejt urisë.
Nëntorin e vitit të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhra arresti ndaj kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrit të Mbrojtjes, Yoav Gallant, duke i akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli gjithashtu përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën në enklavën palestineze.