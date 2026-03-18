Dhjetor dhe janar, qytetarët që s’i kanë pranuar subvencionet për rrymë mund t’i marrin ato nga nesër

Ministria për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare ka njoftuar se që nga nesër, familjet të cilat nuk e kanë marrë subvencionin për muajt dhjetor dhe janar, si dhe përfituesit e muajit shkurt, do të mund ta përfitojnë atë.

“Nga nesër, qytetarët që kanë plotësuar kriteret dhe nuk e kanë pranuar subvencionin për muajt dhjetor dhe janar, si dhe të gjithë përfituesit për muajin shkurt, do të mund të përfitojnë subvencionin direkt në faturat e tyre, në kuadër të Programit për Subvencionimin e Energjisë Elektrike për Familjet e Cenueshme”, thuhet në njoftim.

Programi për Subvencionimin e Energjisë Elektrike për Familjet e Cenueshme synon lehtësimin e shpenzimeve për energji elektrike për familjet më në nevojë, duke u mundësuar atyre të përballojnë më lehtë kostot e konsumit të energjisë.

Ky është një hap i rëndësishëm për të mbështetur familjet më të cenueshme në vend dhe për t’u siguruar që asnjë familje nuk mbetet pas në përballimin e faturave të energjisë.

