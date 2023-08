Dhjetra kolonë fanatikë përdhosin xhaminë al-Aksa mes mbrojtjes së fortë policore – VIDEO

Një situatë e tensionuar ishte sot në xhaminë al-Aksa teksa dhjetëra kolonë fanatikë hebrenj, të shoqëruar nga policia, hynë në vendin e shenjtë mëngjesin e së martës.

Nën mbrojtje të fortë nga policia izraelite, një grup kolonësh ekstremistë izraelitë hynë me forcë në kompleksin e xhamisë al-Aksa në Jerusalem.

Inkursioni, i kryer në grupe të veçanta, nga kolonët u bë përmes portës së al-Maghariba dhe ata pastaj vazhduan të kryenin turne provokuese brenda vendit të shenjtë islamik.

Duke rritur tensionet e shtuara, kolonët kryen rituale talmudike në zonën lindore të Xhamisë, duke e përshkallëzuar më tej situatën e ndjeshme.

Ndërkohë, forcat hebrenje kanë shtuar kontrollin e tyre ndaj palestinezëve që përpiqen të hyjnë në xhaminë al-Aksa nga Jerusalemi. Letërnjoftimet e palestinezëve po inspektohen tërësisht dhe disa individë janë ndaluar për një kohë të shkurtër si pjesë e masave të intensifikuara të sigurisë. /mesazhi

Watch: Extremist Israeli settlers backed by the occupation forces provocatively perform Talmudic rituals and prayers at Jerusalem’s Al-Aqsa Mosque. pic.twitter.com/azRUdVL1bo

— Quds News Network (@QudsNen) August 1, 2023