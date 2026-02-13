Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Dhuna në Sudanin e Jugut: civilët raportojnë se po shënjestrohen nga ushtarët

Civilë në qytetin Akobo raportojnë se po shënjestrohen drejtpërdrejt nga ushtarët, ndërsa përleshjet dhe kufizimet e lëvizjes të vendosura nga qeveria kanë ndërprerë ndihmën humanitare në zonë.

Sipas burimeve lokale, ndihmat janë bllokuar dhe një helikopter i Kombet e Bashkuara mund të ulet në Akobo vetëm për një kohë shumë të shkurtër, për shkak të situatës së pasigurt.

Spitali i qytetit është mbushur me të plagosur nga armët e zjarrit. Mjekët bëjnë të ditur se infeksionet e shpeshta kanë bërë që amputimet të jenë të zakonshme, ndërsa mungesat e pajisjeve kirurgjikale po e vështirësojnë trajtimin e pacientëve. Organizata humanitare CARE International ka njoftuar se është e gatshme të rifillojë mbështetjen sapo të lejohet qasja.

Lajmi raportohet nga Al Jazeera, ndërsa gazetari Malcolm Webb raporton nga Akobo. /mesazhi

