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“Dhuna policore ka kaluar çdo kufi!”- Deputetja Marjana Koceku: Nuk dallojmë më policin nga krimineli! Studentët pjesa më e brishtë e shoqërisë tonë, u shtyp në mënyrën më brutale

Marjana Koçeku

Deputetja Marjana Koçeku ka reaguar pas përplasjeve mes policisë dhe studentëve gjatë protestës së zhvilluar sot në Tiranë, duke e cilësuar dhunën policore si të papranueshme.

“Kjo dhunë policore ka kalu çdo kufi. E dimë se nji pjesë e radhëve të policisë janë kriminela të rekrutuem, aq sa s’dallojmë ma policin prej kriminelit. Ata munden me të përndjekë e me ta thy edhe kambën”, është shprehur deputetja.

Koçeku i ka cilësuar studentët si pjesën më të brishtë të shoqërisë, të cilët, sipas saj, u përballën me një reagim brutal të policisë.

Deputetja po ashtu ka kërkuar largimin nga detyra të ministrit të Brendshëm, Ervin Demo, të cilin e ka akuzuar se mban përgjegjësi për mënyrën se si u zhvilluan përplasjet.

Deputetja Marjana Koçeku: Kjo dhunë policore ka kalu çdo kufi. E dimë se nji pjesë e radhëve të policisë janë kriminela të rekrutuem, aq sa s’dallojmë ma policin prej kriminelit. Ata munden me të përndjekë e me ta thy edhe kambën.

Studentët tu qenë pjesa ma e brishtë e shoqnisë tonë, sot janë shtypë në mënyrën ma brutale. Ministri Ervin Demo asht vendos në atë pozicion se asht i vetmi që mundet me e marrë përsipër at lloj brutaliteti që ka ndodhë sot.

Duhet me ia kërku dorëheqjen qysh sot! /panorama

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