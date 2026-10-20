Dhuna skandaloze e efektivëve në Katedralen Ortodokse, reagon Mitropoliti i Korçës: Policia të heqë dorë nga dhuna dhe arbitrariteti! Përgjegjësia jo vetëm para ligjit, por edhe para historisë

Sakaq, ka reaguar në rrjetet sociale edhe Mitropoliti i Korçës, Hirësi Anastasi.
Ai fajëson policinë e shtetit për dhunën e ushtruar ndaj të rinjve, një skenë e së cilës ndodhi edhe në oborret e Kishës.
Mitropoliti Anastas shkruan se përgjegjësia e policisë nuk përfundon vetëm para ligjit por edhe para gjykimit të historisë. Mbi ta shton ai, rëndon çdo përshkallëzim i mëtejshëm i tensioneve.
Reagimi i Mitropolitit të Korçës, Hirësi Anastasit:
Policia e Shtetit të rikthehet menjëherë në binarët e ligjit dhe të heqë dorë nga çdo formë dhune e arbitrariteti. Ata që shpërdorojnë autoritetin e shtetit duhet ta dinë se përgjegjësia e tyre nuk përfundon përpara ligjit, por shtrihet edhe përpara gjykimit të historisë. Mbi ta do të rëndojë gjithashtu përgjegjësia për çdo pasojë që mund të sjellë përshkallëzimi i mëtejshëm i tensioneve. /panorama