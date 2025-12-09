Diaspora në mobilizim të lartë: Aplikimet për votim jashtë Kosovës arrijnë mbi 76 mijë

Diaspora kosovare po shënon një angazhim të jashtëzakonshëm në procesin e ardhshëm zgjedhor, duke treguar një mobilizim dukshëm më të lartë se në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit. Sipas të dhënave të reja të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, numri i aplikimeve për votim nga jashtë vendit është rritur ndjeshëm dhe pritet të jetë një ndër më të lartit që nga organizimi i votimit për diasporën.
Duke folur për lajmi.net, zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi, ka njoftuar se gjatë periudhës 26 nëntor – 6 dhjetor 2025, deri në orën 23:59, përmes platformës zyrtare diaspora.kqz-ks.org janë pranuar gjithsej 84,712 aplikime për regjistrim për votim jashtë Kosovës. Nga këto aplikime: • 76,876 janë aprovuar, • 7,580 janë refuzuar, • ndërsa 256 aplikime janë anuluar.
Sipas Elezit, këto mbeten të dhëna paraprake, pasi lista përfundimtare do të konfirmohet pas certifikimit zyrtar të votuesve.
“Me certifikimin e listës së votuesve, do të kemi të dhënat përfundimtare për listën votuese jashtë Kosovës”.
Elezi ka sqaruar se shumica dërrmuese e aplikuesve janë orientuar drejt votimit me postë. 55,016 qytetarë janë regjistruar për të dërguar fletëvotimin e tyre në adresat postare jashtë Kosovës, ndërsa 2,724 të tjerë kanë zgjedhur ta dërgojnë atë në kutinë postare të KQZ-së në Kosovë. Për më tepër, 19,136 shtetas janë regjistruar për të votuar fizikisht në njërën nga përfaqësitë diplomatike të vendit.
“Nga numri i përgjithshëm i aplikuesve të aprovuar, pjesa më e madhe janë regjistruar për të votuar përmes postës, 55,016 prej tyre për të dërguar pakon me fletëvotim në ndonjërën nga adresat e kutive postare jashtë Kosovës dhe 2,724 të tjerë për të dërguar pakon me fletëvotim në kutinë postare të KQZ-së në Kosovë. Ndërkaq, rreth 19,136 shtetas janë regjistruar për të votuar fizikisht në ndonjërën nga përfaqësitë diplomatike të Republikës së Kosovës”, ka deklaruar Elezi.
Interesimi i lartë i diasporës vjen në një kohë kur procesi zgjedhor po vlerësohet si një nga më të rëndësishmit e viteve të fundit, për shkak të zhvillimeve politike dhe balancave të reja brenda skenës politike.
Përfshirja e diasporës ka qenë gjithmonë një faktor i rëndësishëm në rezultatin final të zgjedhjeve, duke pasur parasysh se mijëra vota nga jashtë shpesh kanë ndikuar drejtpërdrejt në ulëset e partive politike në Kuvend.
Krahasimi me zgjedhjet e 9 shkurtit 2025
Në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit 2025, gjithsej 104,924 shtetas të diasporës kishin aplikuar për t’u regjistruar për votim jashtë Kosovës. Nga ta, një numër i madh ishte aprovuar për votim përmes postës dhe një pjesë më e vogël për votim fizik në përfaqësitë diplomatike.
Megjithatë, jo të gjithë të regjistruarit patën dërguar fletëvotimet në kohë, duke bërë që numri i votave të pranuara realisht të ishte më i ulët se shifra totale e aplikimeve. Kjo do të thotë se shifra aktuale prej 76 mijë aplikimesh të aprovuara brenda vetëm 11 ditëve për zgjedhjet e 28 dhjetorit tregon një ritëm jashtëzakonisht të lartë — edhe pse ende nuk e ka tejkaluar numrin total të aplikimeve të vitit 2025, trendi është drejt mobilizimit të njëjtë apo edhe më të madh.
Edhe këtë vit, votimi fizik mbetet opsion i rëndësishëm për mijëra qytetarë që jetojnë në qendra urbane ku veprojnë misionet diplomatike të Kosovës.
Zgjedhjet e vitit 2025 kishin shënuar herën e parë kur votimi fizik u mundësua në 19 përfaqësi diplomatike, duke e lehtësuar procesin për shumë mërgimtarë.
Procesi i numërimit dhe ndikimi në rezultatin final
Sipas Elezit, procesi i numërimit të votave të diasporës do të nisë disa ditë pas ditës së votimit në Qendrën e Numërimit dhe të Rezultateve, ku gjithmonë zhvillohet një procedurë më e detajuar për shkak të natyrës së dërgesave postare. Me trendin aktual të aplikimeve, pritet që diaspora të ketë një ndikim të dukshëm në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve, duke qenë se numri i aplikimeve të aprovuara tashmë ka kaluar shifrën prej 76 mijë — një rezultat i cili mund të rivalizojë apo edhe të afrohet me pjesëmarrjen e zgjedhjeve të kaluara.