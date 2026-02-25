Digjet kukulla me portretin e Trump gjatë karnavaleve në Greqi, veprimi shkakton reagime të shumta

Një kukull e cila ngjante me presidentin e SHBA-së, Donald Trump u dogj gjatë aktiviteteve të Karnavalit në Nafplio të Greqisë. Veprimi ka shkaktuar reagime të ashpra.
Eventi ishte pjesë e programit të karnavaleve të organizuar nga Bashkia e Nafplio-s dhe u zhvillua në një vend qendror të qytetit. Djegia e kukullës u regjistrua në video dhe foto që qarkulluan në mediat sociale, duke shkaktuar diskutime.
Në qendër të kritikave është kryetari i bashkisë së Nafplio-s, Dimitris Orfanos, me kritikët që e mbajnë autoritetin bashkiak përgjegjës për zgjedhjen e këtij gjesti për ta kryer gjatë karnavaleve.
Dega greke e Republikanëve e ka quajtur ngjarjen një fyerje ndaj SHBA-së dhe Presidentit të saj të zgjedhur. Deri më tani nuk ka pasur asnjë deklaratë zyrtare nga kryetari i bashkisë apo ambasada amerikane në Athinë.