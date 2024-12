Një mision diplomatik francez do të udhëtojë në Damask të martën për të rivendosur kontaktet pas rënies së Bashar al-Asad, tha ministri i Jashtëm në detyrë Jean-Noel Barrot.

Ekipi me katër persona do të “rimarrë në zotërim pasuritë tona të paluajtshme”, si dhe “të vendosë kontaktet fillestare” me autoritetet e reja dhe “të vlerësojë nevojat urgjente të popullsisë”, tha Barrot për radion France Inter.