Diplomon gjenerata e 45-të, 111 zyrtarë të rinj i shtohen Shërbimit Korrektues të Kosovës

Sot ka diplomuar gjenerata e 45-të e zyrtarëve të Shërbimit Korrektues të Kosovës.

111 kadetë të rinj i janë shtuar Shërbimit Korrektues të Kosovës.

Kjo shënon përmbylljen e suksesshme të trajnimit bazik për oficerë korrektues.

Kryeministri, Albin Kurti ka thënë se diplomimi i 111 kadetëve sot nuk është thjesht një ceremoni, por një dëshmi e angazhimit tonë për një sistem korrektues të fuqishëm, të sigurt dhe të drejtë.

“Ne po forcojmë edhe më shumë sistemin tonë korrektues dhe i shtojmë radhët me profesionist të përgatitur. Ata dhe ato do të jenë garantues të drejtësisë dhe rregullit në institucionet tona korrektuese. Diplomimi i 111 kadetëve sot nuk është thjesht një ceremoni, por një dëshmi e angazhimit tonë për një sistem korrektues të fuqishëm, të sigurt dhe të drejtë. Nga sot ju do të jenë pjesë e një mekanizmi kyç të një shteti të së drejtës, një mekanizëm që kërkon disiplinë, profesionalizëm dhe përkushtim të plotë”, ka thënë Kurti.