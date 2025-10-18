Disa fëmijë të vrarë pasi Izraeli godet një familje në Gaza

Një tragjedi e rëndë ka ndodhur në Gaza, ku ushtria izraelite ka sulmuar familjen Abu Shaban, duke vrarë disa anëtarë të saj, përfshirë fëmijë të vegjël.
Familja, me 11 anëtarë, po kthehej në shtëpinë e vet pas zhvendosjeve të shumta. Gjatë përpjekjes për t’u vendosur përsëri në shtëpi, ata u qëlluan dhe humbën jetën.
Mes viktimave janë fëmijë të moshës 10, 8, 6 dhe 5 vjeç. Sipas burimeve lokale, shumë palestinezë nuk e dinë vendndodhjen e të ashtuquajturës “vijë e verdhë”, pasi nuk kanë qasje në internet apo telefona.
Që nga fillimi i armëpushimit, forcat izraelite kanë vrarë të paktën 28 palestinezë, të gjithë për shkak se janë afruar ose kanë kaluar “vijën e verdhë”.
Një tjetër sulm është raportuar edhe në Khan Younis, ku një palestinez në motor është qëlluar nga një dron izraelit.