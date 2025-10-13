Disa nga të burgosurit palestinezë të liruar nga Izraeli mbërrijnë në Ramallah

Disa nga të burgosurit palestinezë të liruar nga burgu nga Izraeli si pjesë e fazës së parë të marrëveshjes së armëpushimit në Gaza kanë mbërritur në Ramallah, transmeton Anadolu.
Të burgosurit palestinezë të liruar nga burgu “Ofer” u sollën në qytetin Beituna me autobusë të Kryqit të Kuq dhe më pas në Ramallah.
Sipas një raporti në agjencinë zyrtare palestineze të lajmeve WAFA, Izraeli liroi 88 të burgosur palestinezë të dënuar me burgim të përjetshëm si pjesë e fazës së parë të marrëveshjes së armëpushimit në Gaza.
– Armëpushimi në Gaza dhe marrëveshja e shkëmbimit të pengjeve
Më 9 tetor, presidenti i SHBA-së Donald Trump njoftoi se Izraeli dhe Hamasi kishin miratuar fazën e parë të planit të armëpushimit në Gaza gjatë negociatave të vazhdueshme në Egjipt.
Marrëveshja u nënshkrua në Egjipt ku po zhvilloheshin negociatat dhe marrëveshja hyri në fuqi në orët e para të 10 tetorit me miratimin e qeverisë izraelite.
Pas tërheqjes së ushtrisë izraelite nga “vija e verdhë” siç përcaktohet në marrëveshje, një armëpushim në Rripin e Gazës u njoftua se hyri në fuqi në orën 12:00 sipas kohës lokale të po asaj dite.
Që nga tetori i vitit 2023, sulmet izraelite kanë vrarë më shumë se 67.800 palestinezë në Rripin e Gazës, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, duke e lënë enklavën kryesisht të pabanueshme.